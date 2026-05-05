Seborga, lieto fine per Livia Biancheri: è stata ritrovata

E' stata ritrovata Livia Biancheri, la 83enne scomparsa oggi a Seborga. Non avendo avuto più sue notizie erano, infatti, scattate le ricerche da parte di conoscenti, cittadini e dei soccorritori per ritrovare la donna dispersa. Sul posto è intervenuta l'Unità di Comando Locale, sulla quale hanno operato i Vigili del Fuoco e la responsabile regionale della protezione civile, per coordinare il personale operativo e volontario che si è reso disponibile per la ricerca. Allertati anche i Cinofili dei pompieri, ed i Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto con i droni.

Sul posto personale era presente anche la Protezione Civile della provincia e di Vallecrosia, coordinata da Alessandra Cerri ed i Carabinieri di Bordighera. La donna era in buone condizioni di salute ma necessitava di cure mediche, quindi trasportata con barella Kong e affidata al personale sanitario accorso sul posto.

La donna, per fortuna, è stata ritrovata viva. Le ricerche si sono così concluse con un lieto fine.