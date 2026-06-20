Sanremo, camper e roulotte occupano un parcheggio in via Flesia: residenti esasperati tra barbecue, rumori e timori per la sicurezza

Un camper e una roulotte con un tavolo in mezzo ma anche auto parcheggiate a fianco, mentre i residenti denunciano da tempo grigliate e chiasso sera e notte, con il grave disturbo per chi vive nella zona.

Stiamo parlando del parcheggio che si trova a ridosso di via Flesia, strada privata poco dietro l’ex ristorante Pagoda, nella zona della Villa Helios a Sanremo. Alcuni stranieri, le cui nazionalità non sono note, si sarebbero praticamente ‘appropriati’ di parte di un parcheggio che è di pertinenza di un ‘mercatone cinese’, aperto da tanti anni in quella zona.

Da un sopralluogo fatto dalla nostra redazione è emersa la presenza dei mezzi segnalati dai residenti che, però, puntano l’indice soprattutto sul caos serale e notturno: “Dobbiamo sopportare gente che, in pratica vive su roulotte parcheggiate e che, la sera, accende barbecue e fuochi, con i quali fanno da mangiare all’esterno. Lasciando perdere i fumi e gli odori che entrano nelle case, c’è anche il pericolo di incendi, visto che attorno al parcheggio si trovano sterpaglie secche”.

Molte le segnalazioni, da parte dei residenti alle forze dell’ordine ed al Comune: “Abbiamo chiesto interventi a tutti – ci hanno detto – ma senza ottenere risposte importanti. La situazione è al limite e la preoccupazione riguarda il fatto che quanto accade ora, vada avanti per tutta l’estate”.

Il parcheggio è presumibilmente privato e, quindi, rimane da capire come possa intervenire la forza pubblica ed il Comune. È comunque sempre aperto anche se è presente una sbarra che, però, non viene mai chiusa. I residenti sono esasperati e chiedono un intervento al più presto, sia per la loro tranquillità ma anche per la sicurezza di tutta la zona.