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Cronaca | 19 giugno 2026, 13:11

Camporosso, si ferisce dopo una caduta. Morabito: "Ogni gesto di affetto mi sta dando forza e conforto"

"Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che, in questi giorni difficili dopo il mio incidente, mi hanno fatto sentire la loro vicinanza", dice il consigliere comunale di minoranza

Camporosso, si ferisce dopo una caduta. Morabito: &quot;Ogni gesto di affetto mi sta dando forza e conforto&quot;

"Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che, in questi giorni difficili dopo il mio incidente, mi hanno fatto sentire la loro vicinanza con un messaggio, una telefonata, un pensiero" - dice il consigliere comunale di minoranza a Camporosso Maurizio Morabito che desidera ringraziare pubblicamente tutti coloro che si sono preoccupati per le sue condizioni di salute e gli hanno mostrato vicinanza in seguito all'incidente che lo ha visto coinvolto lo scorso 16 giugno.

"Sto ricevendo tantissimi messaggi su WhatsApp e Facebook e, purtroppo, non riesco a rispondere a tutti personalmente" - fa sapere - "Vi chiedo di scusarmi ma sappiate che ogni vostro gesto di affetto mi sta dando forza e conforto".

"Vi ringrazio davvero di cuore. Appena le condizioni me lo permetteranno, avrò piacere di rispondere a ciascuno di voi" - afferma - "Un caro saluto e ancora grazie per l’affetto che mi state dimostrando".

Elisa Colli

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