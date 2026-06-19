Camporosso, si ferisce dopo una caduta. Morabito: "Ogni gesto di affetto mi sta dando forza e conforto"

"Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che, in questi giorni difficili dopo il mio incidente, mi hanno fatto sentire la loro vicinanza con un messaggio, una telefonata, un pensiero" - dice il consigliere comunale di minoranza a Camporosso Maurizio Morabito che desidera ringraziare pubblicamente tutti coloro che si sono preoccupati per le sue condizioni di salute e gli hanno mostrato vicinanza in seguito all'incidente che lo ha visto coinvolto lo scorso 16 giugno.

"Sto ricevendo tantissimi messaggi su WhatsApp e Facebook e, purtroppo, non riesco a rispondere a tutti personalmente" - fa sapere - "Vi chiedo di scusarmi ma sappiate che ogni vostro gesto di affetto mi sta dando forza e conforto".