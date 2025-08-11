Bordighera: la ditta non utilizza la macchinetta comprata dal Comune, stamattina il sindaco Ingenito nelle strade per togliere le cicche

Non è passato inosservato e, ovviamente, in molti gli hanno chiesto cosa stava facendo. Stiamo parlando del Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, che questa mattina alle 6.30 era impegnato nell’attività di rimozione delle cicche dai marciapiedi della città delle palme.

Un lavoro, quello che dovrebbe essere svolto regolarmente dalla Teknoservice ma che, per la sorpresa di alcuni cittadini presenti a quell’ora in giro, era eseguito dal primo cittadino. Ha deciso di intervenire direttamente sul campo a causa della decisione di Teknoservice di non prendere in carico e dunque non utilizzare la nuova attrezzatura, acquistata direttamente dal Comune, per la rimozione dei chewing-gum.

“Nel corso di questi anni – ci ha detto il Sindaco da noi contattato - abbiamo sopportato disservizi e tollerato carenze organizzative dell’impresa con la ferma volontà di trovare soluzioni condivise per rendere accettabile il servizio di spazzamento e di raccolta dei rifiuti. Abbiamo anche inserito servizi aggiuntivi a pagamento. Purtroppo ad oggi da parte di Teknoservice non c’è la volontà di cambiamento e la nostra pazienza è finita. Comprendo la necessità di tutelare i dipendenti e di rispettare le norme di sicurezza, tuttavia parliamo di una ‘vaporella’ professionale che può essere usata anche un minore”.

Ingenito, passando con la speciale macchina che rimuove le cosiddette ‘cicche’ a terra, ha trovato una situazione a tratti disarmante, visto lo scarso senso civico di molti. E’ quindi importante l’utilizzo della stessa ogni giorno, per rendere decisamente migliori i marciapiedi di Bordighera.

“Non posso ritenere fondata – prosegue Ingenito - la nota con cui la ditta rifiuta di prendere in carico, attraverso un semplice contratto di comodato, questo nuovo strumento adducendo come motivazione solo il fatto che il personale dipendente non è formato o non ha idonei dispositivi di sicurezza. Nel caso si poteva richiedere di fare dei corsi e di acquistare tutti i dispositivi necessari! Fino a quando Teknoservice non metterà fine a tale atteggiamento che si può definire ostruzionistico e lascerà i nostri marciapiedi sporchi e macchiati, continuerò personalmente o tramite altre ditte a eseguire questo lavoro. Come tanti altri cittadini sono stufo di pagare per un servizio che non viene eseguito a regola d’arte nemmeno quando il Comune collabora attivamente acquistando macchinari aggiuntivi”.