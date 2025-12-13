Pesca, l’Italia fa squadra in Europa: nessun taglio alle giornate nel 2026, soddisfazione del senatore Gianni Berrino

"Desidero esprimere un plauso al ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida ed il Sottosegretario La Pietra per il grande lavoro svolto in sede europea che ha portato a una notizia estremamente positiva per il settore della pesca. La decisione di non prevedere alcun taglio alle giornate di pesca nel 2026 rappresenta una risposta concreta e attesa da tempo dai nostri pescatori. Un risultato particolarmente importante anche per le marinerie liguri, che finalmente ottengono certezze e condizioni di lavoro più sostenibili dopo anni di sacrifici. Ha prevalso il buon senso rispetto a proposte ideologiche e penalizzanti, grazie a una trattativa lunga e complessa condotta con determinazione dal Governo italiano. Questo accordo dimostra che, quando l’Italia fa squadra e difende con fermezza i propri interessi, è in grado di ottenere risultati concreti a tutela del lavoro e delle nostre comunità costiere".

Lo dichiara il senatore Gianni Berrino, componente della Commissione Lavoro del Senato.