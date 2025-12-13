Bordighera, maggioranza in crisi: il gruppo all’opposizione 'Insieme' rilancia il civismo per la città

Negli ultimi giorni Bordighera ha vissuto una fase di forte tensione politica. Durante il recente consiglio comunale, le dichiarazioni del Sindaco hanno acuito le spaccature interne alla maggioranza, già da mesi attraversata da conflittualità, fino a rendere impossibile il completamento della seduta e la discussione di pratiche amministrative considerate fondamentali.

In questo contesto interviene Giuseppe Trucchi, rappresentante della lista civica 'Insieme', che da otto anni porta avanti un’opposizione definita 'decisa ed energica', ma sempre centrata su temi di interesse generale per la città. Trucchi ricorda come molte delle proposte avanzate dall’opposizione siano rimaste inascoltate: dalla pedonalizzazione di Corso Italia al concorso di idee per la passeggiata a mare, dagli interventi sulle criticità sanitarie del territorio fino alla ricostruzione della scuola di via Napoli. “Sono state moltissime le occasioni nelle quali ci è stata chiusa la porta in faccia – sottolinea – basti pensare alle mancate risposte sulla riapertura di Villa della Regina o alla mancata convocazione della Commissione Sanità”.

Secondo Trucchi, i problemi di Bordighera sono numerosi e diffusi, e i segnali di crisi arrivano da più parti. Da qui la necessità di chiarire la posizione della lista civica: “La nostra azione politica è e sarà sempre interessata esclusivamente al bene della città e dei suoi cittadini. I giochi di partito ci interessano pochissimo. Siamo disponibili oggi e domani a collaborare solo su progetti concreti, non costruiti a tavolino, ma valutati in un’ottica di civismo rispettoso della città e all’interno di un programma concordato che affronti i punti necessari per ridare a Bordighera il ruolo che le compete”.

Con queste parole, l’opposizione progressista e riformista ribadisce la propria linea: fermezza nel denunciare le criticità, ma apertura al dialogo su iniziative capaci di rispondere ai bisogni reali della comunità.