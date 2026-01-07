Elezioni amministrative, Veronica Albanese (FdI): "Unità del centrodestra e progetto serio per il futuro di Bordighera"

"In vista degli incontri e dei movimenti politici che si stanno aprendo in città a seguito della caduta dell’amministrazione comunale e in preparazione delle prossime elezioni amministrative, che con ogni probabilità si terranno nella prossima primavera, Fratelli d’Italia Bordighera ribadisce con forza la necessità di lavorare per l’unità del centrodestra" - dice Veronica Albanese, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Bordighera in seguito alla caduta dell'Amministrazione Ingenito e in vista delle prossime elezione amministrative.

"Bordighera è una città importante e merita una proposta politica forte, credibile e all’altezza delle sfide che l’attendono. Per questo riteniamo fondamentale costruire un percorso condiviso, capace di unire le diverse anime del centrodestra e, soprattutto, di coinvolgere attivamente i cittadini, che devono tornare ad essere protagonisti delle scelte per il futuro della loro città" - sottolinea - "Il momento che Bordighera sta attraversando impone responsabilità, serietà e visione di un lavoro concreto e coerente che parte dall’ascolto dei reali bisogni della comunità: dai servizi alla qualità della vita, dallo sviluppo economico alla tutela del territorio".