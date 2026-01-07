 / Politica

Politica | 07 gennaio 2026, 09:48

Elezioni amministrative, Veronica Albanese (FdI): "Unità del centrodestra e progetto serio per il futuro di Bordighera"

"Bordighera è una città importante e merita una proposta politica forte, credibile e all’altezza delle sfide che l’attendono", dice il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia

Elezioni amministrative, Veronica Albanese (FdI): &quot;Unità del centrodestra e progetto serio per il futuro di Bordighera&quot;

"In vista degli incontri e dei movimenti politici che si stanno aprendo in città a seguito della caduta dell’amministrazione comunale e in preparazione delle prossime elezioni amministrative, che con ogni probabilità si terranno nella prossima primavera, Fratelli d’Italia Bordighera ribadisce con forza la necessità di lavorare per l’unità del centrodestra" - dice Veronica Albanese, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Bordighera in seguito alla caduta dell'Amministrazione Ingenito e in vista delle prossime elezione amministrative.

"Bordighera è una città importante e merita una proposta politica forte, credibile e all’altezza delle sfide che l’attendono. Per questo riteniamo fondamentale costruire un percorso condiviso, capace di unire le diverse anime del centrodestra e, soprattutto, di coinvolgere attivamente i cittadini, che devono tornare ad essere protagonisti delle scelte per il futuro della loro città" - sottolinea - "Il momento che Bordighera sta attraversando impone responsabilità, serietà e visione di un lavoro concreto e coerente che parte dall’ascolto dei reali bisogni della comunità: dai servizi alla qualità della vita, dallo sviluppo economico alla tutela del territorio".

"Come Fratelli d’Italia siamo pronti a fare la nostra parte per contribuire alla costruzione di un progetto serio, solido e orientato al bene comune, che restituisca stabilità amministrativa e prospettive di crescita a Bordighera" - mette in risalto - "Solo attraverso l’unità, il dialogo e una proposta politica credibile sarà possibile offrire ai cittadini un’alternativa concreta e affidabile per il futuro della città".

News collegate:
 Verso le elezioni amministrative: Bordighera Viva presenta i primi candidati, al centro ascolto e partecipazione - 06-01-26 18:43
 Bordighera, dopo l'Epifania inizia la campagna elettorale: liste in via di definizione - 05-01-26 16:42
 Presentazione di 'Bordighera Viva': Marco Farotto "Siamo una lista civica, se dà fastidio a qualcuno mi spiace ma andremo avanti" - 03-01-26 07:08
 Bordighera: Marco Farotto "Si ero all'incontro del team Vannacci ma non ne faccio parte, ero invitato" - 02-01-26 22:48
 Bordighera: situazione politica sempre ingarbugliata, nelle prossime ore primo incontro tra i partiti di centrodestra - 02-01-26 17:36
 Bordighera Viva apre il nuovo anno e si presenta alla città: Marco Farotto introduce il progetto civico - 01-01-26 15:03
 Nasce la lista civica “Bordighera Viva”, gruppo indipendente formato da cittadini - 27-12-25 15:52
 Bordighera, cade l'Amministrazione Ingenito. Sferrazza: "Sono orgogliosa del lavoro portato avanti" - 24-12-25 09:47
 Bordighera: ieri l'ingresso in comune, la Confesercenti accoglie con favore la nomina della triade prefettizia - 23-12-25 07:57
 Bordighera commissariata: il Vicario Rosa Abussi si insedia in Comune dopo la caduta dell’amministrazione Ingenito - 22-12-25 14:50
 Bordighera verso le amministrative: toto nomi aperto tra 'dissidenti', centrodestra unito e ipotesi terzo candidato - 22-12-25 12:16
 Bordighera: mentre a palazzo civico si attende il commissario prefettizio prende già corpo la lunga campagna elettorale - 22-12-25 07:11
 Bordighera, i consiglieri firmatari della sfiducia a Ingenito: "Meno moralismi, più responsabilità e chiarezza verso i cittadini" - 20-12-25 20:11
 Bordighera, il sindaco Ingenito scrive ai cittadini dopo la sfiducia: “Ho servito la città con coerenza e responsabilità” - 20-12-25 15:33
 Bordighera, Sorriento dopo la sfiducia al sindaco: “Un gesto irresponsabile in un momento cruciale per la città” - 20-12-25 14:41
 Bordighera, cade l’amministrazione Ingenito: partiti spiazzati, arriva il commissario e parte la lunga campagna elettorale - 19-12-25 17:31
 Bordighera, nove consiglieri firmano la sfiducia a Ingenito: "E' un atto di responsabilità verso la città" - 19-12-25 15:35
 Bordighera, il Pd attacca l’ex amministrazione: “Una stagione politica fallimentare, ora serve una rinascita” - 19-12-25 14:42
 Crisi in Comune a Bordighera: Bozzarelli "Dimissioni frutto del malumore diffuso e del rispetto mancato delle istituzioni" - 19-12-25 13:44
 Bordighera: sfiducia al sindaco, Ingenito "Prendo atto della scelta e rimando le valutazioni in attesa delle motivazioni" - 19-12-25 11:26
 Bordighera: mossa a sorpresa a poche ore dal consiglio comunale, in nove consiglieri firmano la sfiducia a Ingenito (Foto) - 19-12-25 10:48
 Bordighera: domani consiglio comunale, Ingenito firma le dimissioni. Attesa di 20 giorni ma la palla passa ai partiti - 18-12-25 17:12
 Bordighera, maggioranza in crisi: il gruppo all’opposizione 'Insieme' rilancia il civismo per la città - 13-12-25 14:06
 Bordighera: 'caso del gazebo', Fratelli d'Italia "Riportiamo il dibattito nell'ambito della dialettica politica"  - 11-12-25 14:58
 Caso gazebo a Bordighera, il sindaco "Ho tutta la documentazione, attendo gli incontri con i partiti ma sono pronto a dimettermi" (Foto e video) - 11-12-25 12:36
 Gazebo di Forza Italia a Bordighera, Zagni: "Ho fatto un contro-esposto" - 10-12-25 18:41
 Bordighera, gazebo di Forza Italia e revoca di deleghe a Baldassarre. Rossetto (FI): "La situazione apre un tema politico" - 10-12-25 17:44
 Caso del gazebo di Forza Italia a Bordighera: il segretario Vassallo "Sorpreso dalla scelta frettolosa del sindaco Ingenito" - 10-12-25 14:21
 Bordighera, consiglio comunale saltato e deleghe revocate a Baldassarre: spaccatura in maggioranza - 10-12-25 13:45
 Tensione in Consiglio Comunale e crisi di maggioranza: il PD di Bordighera critica la maggioranza dopo l’ultima seduta - 10-12-25 08:23
 Terremoto politico in amministrazione a Bordighera: il sindaco Ingenito revoca le deleghe all'assessore Baldassarre - 10-12-25 07:32
 Bordighera, i consiglieri di maggioranza e minoranza abbandonano l'aula: salta il consiglio comunale - 09-12-25 20:21
 Gazebo di Forza Italia a Bordighera, Ingenito presenta esposto nei confronti di Zagni per "dichiarazioni mendaci" - 09-12-25 19:42
 Bordighera: assessore fa montare il gazebo di Forza Italia agli operai del comune, Ingenito "Ora le verifiche della Municipale" - 09-12-25 14:53

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium