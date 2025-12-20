Bordighera, il sindaco Ingenito scrive ai cittadini dopo la sfiducia: “Ho servito la città con coerenza e responsabilità”

Il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha diffuso una lettera indirizzata ai concittadini dopo la sfiducia approvata dal Consiglio comunale. Nel testo, il primo cittadino esprime innanzitutto gratitudine per i 90 mesi trascorsi alla guida della città, definendo il mandato “un autentico privilegio” vissuto, afferma, “con rigore morale, trasparenza amministrativa e rispetto delle leggi”.

Ingenito rivendica le scelte compiute negli anni, sottolineando come l’azione amministrativa sia sempre stata orientata alla tutela del territorio e dei servizi essenziali, dall’ospedale all’acquedotto. “Forse per questo ho pagato un prezzo – scrive – ma non tornerei indietro su nessuno dei miei passi: preferisco che siano coerenza e dignità a indurmi in errore”.

Il sindaco ricorda poi di aver protocollato le dimissioni “con senso di responsabilità”, per consentire l’approvazione del bilancio e permettere l’avvio di opere attese da anni. Tra queste, i lavori della nuova scuola di via Napoli, che dovrebbero partire a gennaio ma che, senza la variazione di bilancio, rischiano di fermarsi per la mancanza di 1,9 milioni di euro necessari al completamento. A rischio anche gli interventi sui marciapiedi di via Cagliari, quelli sull’Aurelia verso l’ospedale, gli asfalti per oltre 300 mila euro e le opere previste per il palazzetto dello sport.

Ingenito definisce “difficile da comprendere” la scelta dei consiglieri firmatari della sfiducia, osservando che sarebbe bastato attendere venti giorni per rendere definitive le dimissioni già presentate, evitando così di compromettere i progetti in corso. “Col tempo – aggiunge – capiremo le reali motivazioni di questa decisione”.

Il sindaco dedica poi un passaggio ai dipendenti comunali, ringraziandoli per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrato anche nei momenti più complessi. Un ringraziamento speciale è rivolto anche alla squadra di governo, “sempre fedele al mandato e al superiore interesse della città”.

La lettera si chiude con un messaggio ai cittadini e a quanti hanno espresso vicinanza nelle ultime ore, insieme agli auguri per le festività natalizie.