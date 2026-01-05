 / Politica

Politica | 05 gennaio 2026, 16:42

Bordighera, dopo l'Epifania inizia la campagna elettorale: liste in via di definizione

Incontri, strategie e alleanze in vista delle prossime elezioni amministrative

Bordighera, dopo l'Epifania inizia la campagna elettorale: liste in via di definizione

E' iniziato un nuovo anno, senza sindaco, a Bordighera. Si percepisce smarrimento e curiosità tra i cittadini su cosa accadrà alla città delle palme in seguito alla caduta dell'Amministrazione Ingenito.

Dopo l'Epifania, che chiuderà le festività natalizie, Bordighera si prepara ufficialmente alle prossime elezioni amministrative con l'inizio della campagna elettorale. I nove, ormai ex consiglieri comunali, che avevano sfiduciato il sindaco Vittorio Ingenito, hanno, infatti, deciso di organizzare un incontro con la cittadinanza per spiegare i motivi che hanno portato a questa decisione. L'appuntamento con Marzia Baldassarre, Barbara Bonavia, Massimiliano Di Vito, Mauro Bozzarelli, Massimiliano Bassi, Fulvio Debenedetti, Giuseppe Trucchi, Alessandro Albanese e Sara Piantoni sarà giovedì 8 gennaio, alla sera, nella sala dell'oratorio nella chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione, a Terrasanta. Non si esclude, perciò, che i nove possano unire le forze in vista delle amministrative.

Intanto, sono spuntate le prime possibili liste che potrebbero presentarsi alle prossime elezioni comunali. L'unica al momento confermata è "Bordighera Viva" fondata da Marco Farotto, un progetto civico indipendente, costruito attorno a un’idea chiara di città e a un metodo fondato su competenza, attenzione e rispetto per il territorio. E' apparso sui social, inoltre, un altro progetto civico che propone un nuovo approccio per lo sviluppo sociale, culturale, naturale, urbanistico ed economico della città: “Orizzonte Bordighera” ma al momento non è stato ancora svelato chi vi ci sia dietro.

Comunque tra gli addetti ai lavori circolano già i primi nomi per la carica di sindaco. Tra i 'palpabili', al momento, pare vi sia l'architetto Margherita Mariella, ex assessore tra il 2013 ed il 2018 con deleghe importanti come Urbanistica, Ambiente, Giardini e Scuole, ex consigliere comunale di minoranza nel primo mandato di Ingenito e, inoltre, è stata candidata nelle amministrative del 2023 nella lista di Massimiliano Bassi. Uno dei nomi più ricorrenti è anche quello del commercialista Guglielmo Guglielmi. E', invece, certa la partecipazione di Gianluca Gazzano a una delle liste che si presenterà alle elezioni ma non si sa ancora a quale aderirà. Si parla pure di una possibile ricandidatura della ormai ex Giunta Ingenito che era formata da Marco Laganà, Melina Rodà, Martina Sferrazza e Giovanni Allavena con Stefano Gnutti come possibile sindaco. Tutto, però, è ancora in fase di definizione ma da dopo l'Epifania è quasi certo che tutte le alleanze verranno pian piano svelate.

News collegate:
 Elezioni amministrative, Veronica Albanese (FdI): "Unità del centrodestra e progetto serio per il futuro di Bordighera" - 07-01-26 09:48
 Presentazione di 'Bordighera Viva': Marco Farotto "Siamo una lista civica, se dà fastidio a qualcuno mi spiace ma andremo avanti" - 03-01-26 07:08
 Bordighera: Marco Farotto "Si ero all'incontro del team Vannacci ma non ne faccio parte, ero invitato" - 02-01-26 22:48
 Bordighera: situazione politica sempre ingarbugliata, nelle prossime ore primo incontro tra i partiti di centrodestra - 02-01-26 17:36
 Nasce la lista civica “Bordighera Viva”, gruppo indipendente formato da cittadini - 27-12-25 15:52
 Bordighera commissariata: il Vicario Rosa Abussi si insedia in Comune dopo la caduta dell’amministrazione Ingenito - 22-12-25 14:50
 Bordighera verso le amministrative: toto nomi aperto tra 'dissidenti', centrodestra unito e ipotesi terzo candidato - 22-12-25 12:16
 Bordighera, i consiglieri firmatari della sfiducia a Ingenito: "Meno moralismi, più responsabilità e chiarezza verso i cittadini" - 20-12-25 20:11
 Bordighera, il sindaco Ingenito scrive ai cittadini dopo la sfiducia: “Ho servito la città con coerenza e responsabilità” - 20-12-25 15:33
 Bordighera, Sorriento dopo la sfiducia al sindaco: “Un gesto irresponsabile in un momento cruciale per la città” - 20-12-25 14:41
 Bordighera, cade l’amministrazione Ingenito: partiti spiazzati, arriva il commissario e parte la lunga campagna elettorale - 19-12-25 17:31
 Bordighera, nove consiglieri firmano la sfiducia a Ingenito: "E' un atto di responsabilità verso la città" - 19-12-25 15:35
 Bordighera, il Pd attacca l’ex amministrazione: “Una stagione politica fallimentare, ora serve una rinascita” - 19-12-25 14:42
 Crisi in Comune a Bordighera: Bozzarelli "Dimissioni frutto del malumore diffuso e del rispetto mancato delle istituzioni" - 19-12-25 13:44
 Bordighera: sfiducia al sindaco, Ingenito "Prendo atto della scelta e rimando le valutazioni in attesa delle motivazioni" - 19-12-25 11:26
 Bordighera: mossa a sorpresa a poche ore dal consiglio comunale, in nove consiglieri firmano la sfiducia a Ingenito (Foto) - 19-12-25 10:48
 Bordighera: domani consiglio comunale, Ingenito firma le dimissioni. Attesa di 20 giorni ma la palla passa ai partiti - 18-12-25 17:12
 Caso gazebo, terremoto politico a Bordighera: partiti in attesa di un tavolo di confronto - 11-12-25 16:47
 Bordighera: 'caso del gazebo', Fratelli d'Italia "Riportiamo il dibattito nell'ambito della dialettica politica"  - 11-12-25 14:58
 Caso gazebo a Bordighera, il sindaco "Ho tutta la documentazione, attendo gli incontri con i partiti ma sono pronto a dimettermi" (Foto e video) - 11-12-25 12:36
 Gazebo di Forza Italia a Bordighera, Zagni: "Ho fatto un contro-esposto" - 10-12-25 18:41
 Bordighera, gazebo di Forza Italia e revoca di deleghe a Baldassarre. Rossetto (FI): "La situazione apre un tema politico" - 10-12-25 17:44
 Caso del gazebo di Forza Italia a Bordighera: il segretario Vassallo "Sorpreso dalla scelta frettolosa del sindaco Ingenito" - 10-12-25 14:21
 Bordighera, consiglio comunale saltato e deleghe revocate a Baldassarre: spaccatura in maggioranza - 10-12-25 13:45
 Terremoto politico in amministrazione a Bordighera: il sindaco Ingenito revoca le deleghe all'assessore Baldassarre - 10-12-25 07:32
 Bordighera, i consiglieri di maggioranza e minoranza abbandonano l'aula: salta il consiglio comunale - 09-12-25 20:21
 Bordighera: assessore fa montare il gazebo di Forza Italia agli operai del comune, Ingenito "Ora le verifiche della Municipale" - 09-12-25 14:53

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium