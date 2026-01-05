Bordighera, dopo l'Epifania inizia la campagna elettorale: liste in via di definizione

E' iniziato un nuovo anno, senza sindaco, a Bordighera. Si percepisce smarrimento e curiosità tra i cittadini su cosa accadrà alla città delle palme in seguito alla caduta dell'Amministrazione Ingenito.

Dopo l'Epifania, che chiuderà le festività natalizie, Bordighera si prepara ufficialmente alle prossime elezioni amministrative con l'inizio della campagna elettorale. I nove, ormai ex consiglieri comunali, che avevano sfiduciato il sindaco Vittorio Ingenito, hanno, infatti, deciso di organizzare un incontro con la cittadinanza per spiegare i motivi che hanno portato a questa decisione. L'appuntamento con Marzia Baldassarre, Barbara Bonavia, Massimiliano Di Vito, Mauro Bozzarelli, Massimiliano Bassi, Fulvio Debenedetti, Giuseppe Trucchi, Alessandro Albanese e Sara Piantoni sarà giovedì 8 gennaio, alla sera, nella sala dell'oratorio nella chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione, a Terrasanta. Non si esclude, perciò, che i nove possano unire le forze in vista delle amministrative.

Intanto, sono spuntate le prime possibili liste che potrebbero presentarsi alle prossime elezioni comunali. L'unica al momento confermata è "Bordighera Viva" fondata da Marco Farotto, un progetto civico indipendente, costruito attorno a un’idea chiara di città e a un metodo fondato su competenza, attenzione e rispetto per il territorio. E' apparso sui social, inoltre, un altro progetto civico che propone un nuovo approccio per lo sviluppo sociale, culturale, naturale, urbanistico ed economico della città: “Orizzonte Bordighera” ma al momento non è stato ancora svelato chi vi ci sia dietro.

Comunque tra gli addetti ai lavori circolano già i primi nomi per la carica di sindaco. Tra i 'palpabili', al momento, pare vi sia l'architetto Margherita Mariella, ex assessore tra il 2013 ed il 2018 con deleghe importanti come Urbanistica, Ambiente, Giardini e Scuole, ex consigliere comunale di minoranza nel primo mandato di Ingenito e, inoltre, è stata candidata nelle amministrative del 2023 nella lista di Massimiliano Bassi. Uno dei nomi più ricorrenti è anche quello del commercialista Guglielmo Guglielmi. E', invece, certa la partecipazione di Gianluca Gazzano a una delle liste che si presenterà alle elezioni ma non si sa ancora a quale aderirà. Si parla pure di una possibile ricandidatura della ormai ex Giunta Ingenito che era formata da Marco Laganà, Melina Rodà, Martina Sferrazza e Giovanni Allavena con Stefano Gnutti come possibile sindaco. Tutto, però, è ancora in fase di definizione ma da dopo l'Epifania è quasi certo che tutte le alleanze verranno pian piano svelate.