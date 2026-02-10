UIL Liguria, al via la stagione congressuale: Oscar Matarazzo eletto segretario generale Uiltrasporti Imperia

Si è ufficialmente aperta la stagione congressuale della UIL Liguria con l’elezione di Oscar Matarazzo a segretario generale della Uiltrasporti Imperia. Il congresso si è svolto oggi a Ventimiglia, alla presenza del segretario generale UIL Liguria Riccardo Serri e del segretario organizzativo Giuseppe Gulli, che hanno sottolineato il valore strategico di questa fase per tutta l’organizzazione sindacale.

Nel suo intervento, Matarazzo – riconfermato alla guida della categoria – ha evidenziato il ruolo centrale dei territori e della partecipazione: “Questa è una fase fondamentale per la UIL Liguria, in cui dobbiamo raccogliere le sfide e le richieste dei territori e pianificare insieme le nostre risposte”, ha dichiarato. “Siamo pronti a continuare il nostro percorso di crescita e di lotta per i diritti dei lavoratori, e invitiamo tutti a partecipare ai prossimi appuntamenti congressuali”.

Nei prossimi giorni il segretario generale Riccardo Serri, insieme alla segreteria regionale, proseguirà il tour in tutta la Liguria per i nuovi congressi territoriali e di categoria. L’obiettivo è ascoltare le esigenze dei territori, rafforzare il confronto e costruire un futuro migliore per le lavoratrici e i lavoratori.