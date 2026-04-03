Sanremo, gazebo di Gioventù Nazionale contro la “cultura maranza”: appuntamento domani in via Escoffier

Domani pomeriggio, dalle 15 alle 20 presso la Statua di Mike Bongiorno, Gioventù Nazionale organizza un presidio con gazebo informativo aperto alla cittadinanza. L’iniziativa si propone come un momento di confronto e partecipazione, durante il quale il movimento porterà in piazza la propria campagna contro la cosiddetta “cultura maranza”, descritta come simbolo di “degrado sociale, mancanza di rispetto e assenza di valori che troppo spesso vengono tollerati o giustificati”.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza di promuovere tra i giovani valori come legalità, rispetto e identità, offrendo uno spazio di aggregazione per chi “non si rassegna al declino culturale e sociale delle nostre città”. L’obiettivo è quello di coinvolgere attivamente i ragazzi nella costruzione di un futuro diverso. Nel corso del pomeriggio sono previsti i saluti istituzionali del senatore Gianni Berrino, dell’assessore regionale Luca Lombardi e del segretario cittadino e capogruppo Antonino Consiglio.

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutti i giovani interessati ad avvicinarsi al movimento e a partecipare all’iniziativa.