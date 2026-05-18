Sanremo, il Consiglio compatto sui dividendi del Casinò: approvato l’ordine del giorno

Il futuro dei fondi del Casinò di Sanremo e la loro eventuale redistribuzione sul territorio tornano al centro del dibattito politico cittadino. Nel corso del Consiglio comunale è stato discusso e approvato all’unanimità dei presenti l’ordine del giorno presentato dalla consigliera Patrizia Badino sul riparto dei fondi della casa da gioco, con numerosi interventi che hanno mantenuto un ampio spazio al confronto diretto.

Ad aprire il dibattito è stato Umberto Bellini: "Vorrei chiedere al sindaco cosa è accaduto in quel confronto a Villa Nobel tra sindaci, come è venuto a crearsi tutto questo, per capire anche come votare questo ordine del giorno, in particolare se c’è qualcosa di concreto nel rischio o meno".

Daniele Ventimiglia ha ricostruito l’origine della vicenda: "Questa cosa è nata a Imperia, con una battuta. Ma quando il sindaco di Imperia sappiamo è determinato in una direzione non si arrende. L’ultima uscita in tal senso però a quanto so arriva dal sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti, ma quando il Casinò era in difficoltà nessuno è intervenuto. Già la scorsa assise chiesi al nostro sindaco di esprimersi in merito, oggi siamo chiamati a votare. Se vuole intervenire per mettere la parola fine a questo sarebbe un bel segnale".

Sulla stessa linea Antonino Consiglio: "Come diceva il collega Ventimiglia quando il Casinò era in difficoltà nessuno è venuto a dare una mano. Nessuna legge poi impone il Casinò a donare i propri dividendi: lei quindi sindaco si dovrà fare portavoce, visto che noi siamo tutti contrari, Ricordiamo poi che di fronte alla struttura c'è scritto Casinò di Sanremo, non Casinò della provincia".

Giuseppe Faraldi ha invitato a ridimensionare la polemica: "Come già detto, quella era una battuta. Lasciamola così: ha fatto bene a tacere il sindaco, non dando modo di andare a creare polveroni di qualche tipo, andando a parlare quando è necessario. Mi piace che venga evidenziato come nessuno è intervenuto per aiutare la casa da gioco quando era in difficoltà. Sono convinto il sindaco abbia le capacità e i modi di portare avanti questa mozione da parte nostra".

Alessandro Marenco si è associato: "Mi unisco a quanto detto al collega Faraldi: il sindaco Alessandro più volte ha detto che non è presente nessun obbligo a spartire i dividendi. Mi associo a quanto già detto"

Toni più critici nell’intervento di Massimo Rossano: "Vorrei fare un punto su questo ordine del giorno, che tocca un punto molto delicato. A quanto so non esiste nulla di concreto in merito, quindi dico già che uscirò dall’aula al momento della votazione, non perché sia contrario, ma perché si rischia di toccare questioni politiche delicate. Intanto per una questione di unione dei punti che io vedo, dove la consigliera Badino, che fa parte di Forza Italia, si va a scontrare con la segreteria partitica cittadina. All’interno del Consiglio poi ci sono altre presenze di Forza Italia oltre a Badino, creando un problema provinciale che non c’è. Reputo sia una mossa priva poi di riflessione, e dico che meno se ne parla meglio è".

Marco Damiano ha invece proposto una visione più ampia: "Il Casinò doveva essere un volano del turismo per l’amministrazione. All’epoca dell’inizio della crisi si è saputo traghettare il Casinò in acque sicure, portando a una ripresa. Trovo giusto che in difficoltà abbia contribuito solo Sanremo e trovo giusto che si trattenga in tempi di vacche grasse, ma il Casinò deve fare da volano per il turismo a livello territoriale. Credo il Casinò non debba dare soldi ai Comuni della provincia, ma studiare un piano con un gruppo di studio che potrebbe determinare una piccola percentuale di promozione turistica provinciale".

In chiusura è intervenuta nuovamente Patrizia Badino: "Innanzitutto tranquillizzo il collega Rossano, visto che ho condiviso il tutto con la segreteria e i colleghi in maggioranza. Sento dire che noi siamo qui a parlare di politica, ma credo che dovremmo fare anche gli amministratori, pensando al nostro Comune".

L’ordine del giorno è stato quindi approvato all’unanimità dei presenti, segnando una presa di posizione condivisa sul tema dei dividendi del Casinò e sul suo ruolo strategico per la città.