“Nova – Parola all’Italia”: alla SPES di Ventimiglia confronto aperto tra cittadini, Movimento 5 Stelle e realtà del territorio (Foto)

Si è svolta domenica 17 maggio, presso la SPES di Ventimiglia, “Nova – Parola all’Italia”, il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle e articolato in tre sessioni di lavoro dalle ore 10 alle 17.

Nel corso della giornata si sono svolti dodici tavoli tematici complessivi, organizzati in tre sessioni composte ciascuna da quattro gruppi di confronto. L’obiettivo dell’iniziativa era individuare temi e contenuti utili alla costruzione del programma di una futura coalizione progressista in vista delle prossime elezioni politiche.

L’incontro ha coinvolto non soltanto gli iscritti del Movimento 5 Stelle, ma anche cittadini, professionisti e rappresentanti del territorio interessati a condividere idee, criticità e proposte. Nella fascia mattutina hanno preso parte al confronto anche il consigliere provinciale Gabriele Cascino e il vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara, che hanno evidenziato la necessità di una costruzione comune di contenuti nell’area progressista.

L’Open Space Technology (OST), metodologia utilizzata durante l’iniziativa, si è rivelato un esperimento politico e umano incentrato sull’ascolto reciproco, sul confronto diretto e sulla costruzione collettiva dei contenuti, senza interventi calati dall’alto.

Durante i tavoli di lavoro sono emersi temi legati al lavoro, alla sanità, all’ambiente, alla qualità della vita, ai diritti sociali e alle difficoltà quotidiane dei territori di confine, all’interno di un clima di partecipazione definito autentico e concreto.

Secondo quanto emerso dalla giornata, “Nova” ha evidenziato l’esistenza di una forte esigenza di spazi pubblici nei quali le persone possano confrontarsi senza slogan e senza appartenenze rigide, riportando al centro problemi reali e possibili soluzioni condivise.

Il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Lorenzo Trucco e lo staff di Nova 2026 composto da Maddalena Vernia, Maria Spinosi, Carmelo Romeo, Lucia Pappalardo e Katia Robaldo hanno ringraziato i partecipanti e tutte le persone che hanno mostrato interesse per il progetto.

Il report finale della giornata è già stato inviato ai partecipanti e a Roma per le successive valutazioni, tenendo conto degli oltre cento OST svolti in Italia e dei due incontri online dedicati agli italiani residenti all’estero.