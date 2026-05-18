Cimitero di Valle Armea, degrado e sicurezza: il caso approda in consiglio comunale

La situazione del cimitero di Valle Armea arriva in consiglio comunale, con un'interpellanza di Fratelli d'Italia in cui i consiglieri Antonino Consiglio ed Elisa Balestra hanno denunciato una situazione definita di “palese degrado”, evidenziando problemi strutturali, carenza di manutenzione e scarsa pulizia all’interno dell’area cimiteriale.

Nel documento si sottolinea come alcune zone risultino ancora interdette al pubblico e delimitate da transenne a causa del rischio di distacco di elementi marmorei e di possibili cedimenti strutturali. Criticità che, secondo gli esponenti di Fratelli d’Italia, rappresenterebbero un pericolo concreto per i visitatori, in particolare per anziani e persone fragili.

Sotto accusa anche la condizione della pavimentazione dei vialetti, giudicata gravemente compromessa, oltre alla presenza diffusa di vegetazione infestante e accumuli di rifiuti nelle aree comuni. I consiglieri parlano di una manutenzione ordinaria insufficiente e di una gestione del verde non adeguata.

"Nell'ultimo periodo - sottolinea Balestra - erano state sistemate alcune cose, ma le problematiche sono sotto gli occhi di tutti e credo si apriorità dare dignità al cimitero principale della città".

Rispondono il vicesindaco Fulvio Fellegara e l'assessore Massimo Donzella: "Abbiamo osservato una serie di documentazioni fotografiche - esordisce quest'ultimo - abbiamo fatto molto nell'ultimo anno per il cimitero a livello di interventi. Giusto intervenire sui rilievi che sono stati fatti ovviamente e in merito ai loculi su cui sono stati segnalati dei rischi l'ufficio farà un doppio intervento, per mettere in sicurezza evitando crolli e mini crolli. Sarà poi incaricato un esperto per creare un'incanalatura che impedisca l'accumulo di acqua e l'aggravarsi di situazioni. Ci sono poi alcune questioni su cui ancora ci si sta confrontando, per dare risposta alla questione".

"Le criticità - incalza il vicesindaco - sono state oggetto di monitoraggio e tenute come archivio per documentazione. Siamo consapevoli delle criticità e più volte abbiamo segnalato le irregolarità. Gli uffici hanno avviato uno studio per valutare l'affidamento in house del cimitero (che ad ora è in gestione a privati). L'11 maggio abbiamo effettuato un ulteriore sopralluogo segnalando criticità sullo sfalcio, che sta andando a risoluzione a quanto ci viene riportato. Volgiamo affrontare in modo completo e responsabile le difficoltà emerse".