ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 18 maggio 2026, 15:21

Bordighera, confronto decisivo tra i cinque candidati sindaco: appuntamento il 19 maggio al Teatro Golzi

L’incontro organizzato da Confcommercio Bordighera riunirà cittadini, imprese e operatori commerciali nell’ultimo dibattito pubblico prima del voto.

Bordighera, confronto decisivo tra i cinque candidati sindaco: appuntamento il 19 maggio al Teatro Golzi

Domani, martedì 19 maggio, alle ore 19.00, il Teatro Golzi del Palazzo del Parco di Bordighera ospiterà il confronto finale tra i cinque candidati alla carica di sindaco della città, ultimo appuntamento pubblico prima della tornata elettorale.

L’iniziativa è organizzata da Confcommercio Bordighera e vedrà i candidati confrontarsi davanti a una platea composta da cittadini, operatori commerciali e rappresentanti del mondo delle imprese.

Parteciperanno al dibattito Marzia Baldassare, candidata della lista “Bordighera Domani”, Davide Sattanino per “Obiettivo Bordighera”, Massimiliano Chicco Iacobucci con la lista “Per Bordighera Iacobucci sindaco”, Carlo La Vigna per “Bordighera Viva” e Axel Vignotto, candidato di “Avanti Bordighera”.

Per i cinque candidati si tratterà dell’ultima grande occasione di confronto pubblico prima del silenzio elettorale. L’incontro rappresenterà un banco di prova conclusivo in vista del voto e sarà aperto alla partecipazione di cittadini, operatori economici e giornalisti.

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Redazione

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