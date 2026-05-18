Camporosso, Giacomo Orengo nuovo referente per l'UDC e la Val Nervia

L’Unione di Centro annuncia la nomina di Giacomo Orengo a Referente cittadino UDC per Camporosso e la Val Nervia, rafforzando così la propria presenza politica sul territorio.

Figura stimata e profondamente radicata nella realtà locale, Giacomo rappresenta una scelta strategica per rilanciare l’azione dell’UDC nell’area, in una fase in cui è sempre più necessario offrire ai cittadini punti di riferimento credibili e concreti.

La sua adesione ai valori fondanti del movimento — responsabilità, moderazione, dialogo e attenzione alla comunità — costituisce una garanzia per un impegno serio, coerente e orientato al bene comune.

Con questa nomina, l’UDC conferma la volontà di essere protagonista sul territorio, promuovendo iniziative e proposte capaci di rispondere alle esigenze di famiglie, imprese e cittadini.”