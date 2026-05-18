ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Politica

Politica | 18 maggio 2026, 09:45

Camporosso, Giacomo Orengo nuovo referente per l'UDC e la Val Nervia

Rafforzata la presenza sul territorio: “Una scelta strategica per dare risposte concrete ai cittadini”

Camporosso, Giacomo Orengo nuovo referente per l'UDC e la Val Nervia

L’Unione di Centro annuncia la nomina di Giacomo Orengo a Referente cittadino UDC per Camporosso e la Val Nervia, rafforzando così la propria presenza politica sul territorio.

Figura stimata e profondamente radicata nella realtà locale, Giacomo rappresenta una scelta strategica per rilanciare l’azione dell’UDC nell’area, in una fase in cui è sempre più necessario offrire ai cittadini punti di riferimento credibili e concreti.

La sua adesione ai valori fondanti del movimento — responsabilità, moderazione, dialogo e attenzione alla comunità — costituisce una garanzia per un impegno serio, coerente e orientato al bene comune.

Con questa nomina, l’UDC conferma la volontà di essere protagonista sul territorio, promuovendo iniziative e proposte capaci di rispondere alle esigenze di famiglie, imprese e cittadini.”

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium