Taggia 2027, domani il giorno di Conio: il sindaco pronto ad annunciare il passo indietro, poi spazio a Cerri

Il giorno cerchiato sul calendario è arrivato. Domani, mercoledì 7 ottobre, Mario Conio comunicherà il proprio futuro politico e, con ogni probabilità, metterà fine a uno dei principali interrogativi che da mesi accompagnano la corsa verso le elezioni comunali di Taggia del 2027. La conferenza stampa è stata convocata alle 12 nella Sala Giunta del Comune di Taggia. Una convocazione essenziale: all'ordine del giorno sono indicate "alcune comunicazioni del sindaco Mario Conio". Ma dietro quella formula dovrebbe esserci la decisione attesa da mesi.

Come anticipato nei giorni scorsi da SanremoNews, a meno di clamorosi sviluppi dell'ultimo momento, Conio dovrebbe annunciare la volontà di non candidarsi per un terzo mandato. Già dopo l'estate le possibilità di una nuova corsa del primo cittadino si erano progressivamente ridotte e negli ultimi giorni la scelta del passo indietro aveva preso sempre maggiore consistenza. L'ufficialità, però, arriverà soltanto dalla voce del sindaco. Ed è proprio per questo che fino alla conferenza di domani resta necessario mantenere il condizionale, anche se da quanto filtra dovrebbero essere presenti anche Espedito Longobardi e Chiara Cerri.

Verso la fine del ciclo Conio. Se quanto emerso nelle ultime settimane verrà confermato, si aprirà formalmente il percorso verso la conclusione di un ciclo amministrativo iniziato nel 2017 e proseguito con la riconferma del 2022. Non si tratterebbe di una decisione maturata senza esitazioni. Durante gli ultimi mesi Conio ha ricevuto sollecitazioni a proseguire e la possibilità di un terzo mandato è rimasta concretamente sul tavolo per buona parte dell'anno. Ancora durante l'estate la sua scelta rappresentava la variabile dalla quale dipendevano praticamente tutti i movimenti della maggioranza. Domani quel nodo dovrebbe essere definitivamente sciolto.

La strada porta a Chiara Cerri. Con il passo indietro di Conio, il progetto politico dell'attuale maggioranza dovrebbe a questo punto passare nelle mani di Chiara Cerri. Il nome della consigliera comunale e regionale è da mesi quello indicato per raccogliere il testimone del sindaco nel caso di una sua rinuncia. Uno scenario che durante l'estate era rimasto inevitabilmente congelato proprio dall'attesa della decisione di Conio. Anche a settembre, nonostante le indiscrezioni su possibili allargamenti della futura coalizione e sui rapporti con l'ex sindaco Lorenzo Barla, Cerri era rimasta il principale nome sul tavolo per la successione interna all'attuale esperienza amministrativa. Se domani arriverà il passo indietro, verrà meno l'ultimo grande ostacolo alla costruzione pubblica della candidatura. Non necessariamente, però, l'annuncio di Conio coinciderà con quello formale di Cerri: saranno tempi e passaggi politici distinti.

La lista intanto prende forma. Parallelamente alla decisione sul candidato sindaco, il lavoro per costruire la squadra del 2027 non sarebbe rimasto fermo. Secondo gli ultimi rumors raccolti, una base della futura lista esisterebbe già e le disponibilità raccolte sarebbero numericamente importanti. Il cantiere, quindi, sarebbe più avanzato di quanto il silenzio pubblico degli ultimi mesi abbia lasciato trasparire. Restano da definire la composizione definitiva, gli equilibri tra amministratori uscenti e nuovi ingressi e soprattutto il perimetro politico della coalizione. Proprio quest'ultimo aspetto sarà uno dei dossier centrali del dopo-Conio. Nei mesi scorsi si è parlato anche di possibili interlocuzioni finalizzate ad allargare il campo dell'attuale maggioranza, mentre sull'altro fronte movimenti e gruppi di opposizione hanno già iniziato a organizzarsi in vista dell'appuntamento elettorale.

Domani cambia la partita del 2027. Fino a oggi quasi ogni ragionamento sulle Comunali è rimasto subordinato alla stessa domanda: Conio correrà ancora oppure lascerà spazio a un successore? La risposta dovrebbe arrivare alle 12. Se sarà quella attesa, da domani la politica tabiese entrerà in una fase completamente diversa. Non si ragionerà più sull'alternativa Conio-Cerri, ma sulla costruzione della squadra che accompagnerà la possibile candidatura della consigliera regionale e sul ruolo che lo stesso Conio vorrà avere nel percorso verso il 2027. Dopo mesi di indiscrezioni, contatti e attese, la campagna elettorale di Taggia avrà così il primo vero punto fermo. E questa volta a metterlo sarà direttamente Mario Conio.