Camporosso, Morabito: "Magauda, Trinità, Balloi e Brunetti abbandonate. Strade dissestate e caditoie da pulire prima delle piogge" (Foto e video)

"Magauda, Trinità, Balloi e Brunetti abbandonate. Strade dissestate e caditoie da pulire prima delle piogge" - segnala il consigliere comunale di minoranza a Camporosso Maurizio Morabito, capogruppo di SìAmo Camporosso.

"Nelle frazioni servono manutenzione e prevenzione. Aspettare che arrivino le piogge e che si verifichino danni significa rischiare di spendere molto di più dopo" - denuncia Morabito evidenziando la situazione nelle zone di Magauda, Trinità, Balloi e Brunetti dopo un sopralluogo effettuato lungo diverse strade delle frazioni.

“Le fotografie parlano da sole" – afferma Morabito – "In diversi tratti troviamo asfalto deteriorato, buche, rappezzi, bordi della carreggiata consumati, terra, pietre e materiale accumulato ai lati della strada. A questo si aggiunge il problema delle caditoie e delle cosiddette bocche di lupo, che in più punti necessitano di pulizia e manutenzione”.

Una situazione che, secondo il consigliere, deve essere affrontata soprattutto in vista dell’arrivo delle piogge autunnali: “Il problema non è soltanto la buca sulla strada. Quando le cunette e le bocche di lupo sono sporche o ostruite da terra, foglie, pietre e detriti, l’acqua non viene convogliata correttamente nei punti di raccolta e finisce per scorrere sulla carreggiata. Da lì può trascinare altro materiale e riversarsi verso valle, nei terreni e nelle zone dove sono presenti anche delle abitazioni".

Morabito richiama, quindi, l’attenzione sulla necessità di intervenire in prevenzione: “In un territorio collinare come il nostro la regimentazione delle acque è fondamentale. Se l’acqua viene lasciata correre liberamente lungo una strada, può provocare erosioni, danneggiare ulteriormente l’asfalto e raggiungere scarpate e terreni sottostanti, aumentando le criticità nelle zone più delicate".

“È molto più logico – prosegue Morabito – pulire oggi cunette, tombini e bocche di lupo e sistemare le situazioni più pericolose, piuttosto che intervenire domani dopo un cedimento, uno smottamento o una frana. La prevenzione costa certamente meno della riparazione dei danni".

Il consigliere punta, quindi, il dito sulla situazione delle frazioni: “Magauda, Trinità, Balloi e Brunetti danno la sensazione di essere troppo spesso abbandonate a sé stesse dal punto di vista della manutenzione ordinaria. Non possiamo ricordarci delle frazioni soltanto quando arriva un’emergenza. La manutenzione deve essere programmata e costante”.

"Chiedo, quindi, all’Amministrazione e all’assessore competente Aimone di effettuare un sopralluogo generale nelle frazioni, verificando lo stato delle strade, delle cunette, delle caditoie e delle bocche di lupo e predisponendo gli interventi necessari prima delle piogge più intense" – conclude Morabito – "Girare sul territorio e intervenire in tempo significa tutelare la sicurezza dei cittadini e anche le casse comunali. Prevenire costa meno che riparare i danni dopo".