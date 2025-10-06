Sanremo: predisposto l'aggiornamento del piano delle alienazioni, macelli e Scuderie del Sole destinati a usi pubblici

Il Comune di Sanremo ha predisposto l’aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari relativo al triennio 2026-2027-2028, documento programmatorio previsto dall’articolo 58 del decreto legge 112/2008, convertito nella legge 133/2008, volto a individuare i beni immobili comunali non strumentali alle funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione o valorizzazione. La normativa nazionale e regionale stabilisce che ogni ente locale debba predisporre annualmente un piano di dismissione o valorizzazione dei beni immobiliari, allegato al bilancio di previsione. I proventi derivanti da tali operazioni, come previsto dall’art. 1, comma 443 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), possono essere destinati esclusivamente a spese di investimento o alla riduzione del debito pubblico. La Regione Liguria, con la legge regionale n. 37 del 27 dicembre 2011, disciplina inoltre le procedure di approvazione dei programmi di valorizzazione e alienazione, anche in relazione agli aspetti urbanistici e alle varianti di destinazione d’uso.

Le novità del piano triennale 2026-2028

Il nuovo Piano costituisce un aggiornamento del precedente documento triennale 2025-2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 9 ottobre 2024 e inserito nel Bilancio di Previsione 2025-2027. L’aggiornamento comporta sostanzialmente uno slittamento di un anno della programmazione, con alcune modifiche relative ai beni inseriti. Per l’annualità 2026 è confermato l’inserimento del bene denominato “Aree residue pista ciclopedonale”, suddiviso tra le annualità 2026 e 2027. Si tratta di alcune porzioni di terreno poste a margine della pista ciclopedonale, derivanti dall’ex patrimonio ferroviario trasferito al Comune di Sanremo dalla Regione Liguria nel 2004. Queste aree, oggi prive di utilizzo pubblico e già affidate in concessione ad Amaie Energia Srl, sono divenute trasferibili dal demanio pubblico al patrimonio disponibile, ai sensi dell’art. 829 del Codice Civile. Sempre per il 2026 viene invece posticipata al 2028 la vendita dell’immobile Ex Colonie S. Giovanni dei Prati, sito nel Comune di Molini di Triora, in attesa della necessaria regolarizzazione catastale e urbanistica. Per il 2027 è confermata la maggior parte della programmazione precedente, con l’esclusione del bene Ex Scuderie Villa del Sole, che l’Amministrazione comunale intende destinare a usi istituzionali, e con l’inserimento di una nuova voce relativa a una porzione di vicolo in Via Ciro Menotti, a seguito della manifestazione di interesse all’acquisto da parte del concessionario attuale. Infine, per l’annualità 2028, viene eliminato dal Piano il bene Ex Macello, che sarà destinato a progetti strategici di interesse pubblico, e inserito al suo posto l’immobile Ex Colonie S. Giovanni dei Prati.

Revisione delle perizie e adeguamento dei valori

Il Piano richiama quanto previsto dal “Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale”, secondo cui le stime dei beni sono effettuate da tecnici dell’Amministrazione o, in casi particolari, da professionisti esterni. Alla luce dei precedenti tentativi di vendita andati deserti, il Comune sta procedendo a una revisione complessiva delle perizie per adeguare i valori alle attuali condizioni del mercato immobiliare, avvalendosi anche della collaborazione dei nuovi istruttori tecnici assunti nei vari servizi.

Il riepilogo dei valori aggregati delle alienazioni previste è il seguente:

Anno Totale alienazioni (€) 2026 555.000,00 2027 278.200,00 2028 120.000,00

Il patrimonio ERP e le prospettive future

Per quanto riguarda il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), il Comune di Sanremo, in collaborazione con ARTE Imperia, ha avviato un percorso di aggiornamento del piano approvato nel 2017, che individuava il 10% del patrimonio ERP comunale come potenzialmente alienabile. Tale piano, sospeso in attesa di adeguamenti normativi regionali, è attualmente oggetto di verifica congiunta tra gli uffici comunali e ARTE, in vista della sua riattivazione. In sintesi, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2026-2028 rappresenta uno strumento strategico per la gestione efficiente del patrimonio comunale, finalizzato a reperire risorse da destinare a investimenti pubblici, favorendo al contempo una razionalizzazione dell’uso dei beni non più funzionali alle esigenze istituzionali dell’Ente.