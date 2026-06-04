Fratelli d’Italia Imperia, il Direttivo provinciale conferma la fiducia a Gianni Berrino e alla segreteria del partito

Il Direttivo Provinciale di Fratelli d’Italia, riunito il 2 giugno, ha approvato il documento politico e confermato la piena fiducia alla segreteria provinciale e alla linea politica che negli ultimi anni ha guidato il partito sul territorio. Un passaggio che viene interpretato dai vertici provinciali come un segnale chiaro di compattezza e condivisione del percorso intrapreso, con la larghissima maggioranza del gruppo dirigente che ha espresso la volontà di proseguire con determinazione nell’azione politica portata avanti finora, nel solco dei valori e degli obiettivi di Fratelli d’Italia.

Nel corso della riunione è stato inoltre evidenziato come il confronto interno rappresenti un elemento fisiologico e positivo nella vita di una comunità politica, sviluppatosi all’interno degli organismi competenti del partito e conclusosi attraverso una scelta definita democratica e condivisa. Da questo momento, sottolinea il partito, l’attenzione dovrà tornare sulle principali questioni del territorio e sull’attività politica e amministrativa a favore dei cittadini. «Ringrazio tutti i componenti del Direttivo Provinciale per il contributo offerto al dibattito e per il senso di responsabilità dimostrato. Fratelli d’Italia continua il proprio percorso con serietà, coerenza e spirito di squadra, nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi del partito», dichiara il Coordinatore Provinciale, Sen. Gianni Berrino.

Con l’approvazione del documento politico e la conferma della fiducia agli organismi dirigenti, Fratelli d’Italia archivia il confronto interno e rilancia la propria azione sul territorio, puntando a consolidare il lavoro svolto e a rafforzare l’impegno nei confronti delle comunità locali.