Bordighera, il nuovo Consiglio comunale si insedia l'11 giugno: giuramento del sindaco ed elezione del presidente

Prima seduta della nuova amministrazione bordigotta, giovedì prossimo nella Sala Rossa di Palazzo del Parco. All'ordine del giorno la verifica degli eletti, la composizione della giunta e la nomina delle principali cariche consiliari. Il nuovo Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria di prima convocazione giovedì 11 giugno 2026 alle 18.30 nella Sala Rossa di Palazzo del Parco, in via Vittorio Emanuele. La convocazione prevede lo svolgimento della seduta anche mediante videoconferenza in modalità mista qualora se ne renda necessario il ricorso.

Si tratta della prima riunione dell'assemblea cittadina dopo le recenti elezioni amministrative e rappresenta un passaggio fondamentale per l'avvio dell'attività istituzionale del nuovo mandato. Ad aprire i lavori sarà l'esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, con la verifica delle condizioni di eleggibilità e dell'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità. Seguirà il giuramento del sindaco, uno degli atti formali più significativi dell'insediamento della nuova amministrazione. Nel corso della seduta il primo cittadino procederà inoltre alla comunicazione della nomina degli assessori e del vicesindaco, illustrando così la composizione della nuova giunta comunale.

L'attenzione si sposterà poi sull'organizzazione del Consiglio con l'elezione del presidente del Consiglio comunale, figura chiamata a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e il regolare svolgimento dei lavori. L'ordine del giorno si concluderà con l'elezione del vicepresidente del Consiglio comunale, completando così il quadro delle principali cariche istituzionali dell'organo consiliare. La seduta segnerà ufficialmente l'avvio della nuova consiliatura e definirà i primi assetti politico-amministrativi del Comune per i prossimi anni.