Balzi Rossi, riaperta a doppio senso la Statale: lavori conclusi in anticipo e viabilità finalmente ripristinata

La maggioranza consiliare di Ventimiglia esprime grande soddisfazione per la riapertura a doppio senso di circolazione della strada statale dei Balzi Rossi, avvenuta con un netto anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Dopo appena sei mesi dall'avvio del cantiere, la viabilità è stata completamente ripristinata, garantendo nuovamente un collegamento strategico per cittadini, turisti, lavoratori frontalieri e attività economiche del territorio.

La riapertura arriva in un momento particolarmente importante, alla vigilia del Gran Premio di Monaco e alle porte della stagione estiva, quando il traffico transfrontaliero aumenta sensibilmente. Secondo i gruppi consiliari di maggioranza, il risultato rappresenta una risposta concreta alle polemiche che hanno accompagnato i lavori negli ultimi mesi. "Si tratta di un segnale forte, chiaro e diretto a tutti coloro che hanno cercato di spaventare la cittadinanza e scoraggiare i visitatori con continui comunicati stampa, manifestazioni e attacchi all'operato dell'Amministrazione comunale", sottolineano.

Un ringraziamento particolare viene rivolto al sindaco Flavio Di Muro, che avrebbe seguito personalmente tutte le fasi dell'intervento mantenendo un costante confronto con gli enti coinvolti, alla struttura territoriale di ANAS Liguria e soprattutto agli operai impegnati nel cantiere, che hanno lavorato anche durante i giorni festivi per rispettare il cronoprogramma. L'intervento, del valore complessivo di circa 13 milioni di euro, ha consentito la realizzazione della nuova rotatoria di Latte e la riqualificazione della cosiddetta Porta d'Italia, oltre alla messa in sicurezza di tre gallerie fondamentali per la circolazione e per i collegamenti internazionali.

"Oggi parlano i fatti, non le polemiche", evidenziano i gruppi di maggioranza, rimarcando come la città possa nuovamente contare su un'infrastruttura considerata essenziale per la mobilità locale e transfrontaliera. La riapertura della strada non rappresenta però la conclusione dell'intero progetto. Gli amministratori precisano infatti che non si tratta ancora di un'inaugurazione ufficiale, che verrà organizzata soltanto al termine della riqualificazione complessiva dell'area. Nel frattempo proseguono i lavori per trasformare il transito di Ponte San Ludovico in una vera e propria piazza di confine. Restano aperti tre fronti operativi: il completamento dell'intervento ANAS nelle aree più vicine alla carreggiata, l'avvio delle opere comunali con parcheggi, servizi e spazi verdi, e la progettazione della futura pista ciclabile che collegherà Italia e Francia.

Un'opera che l'Amministrazione considera strategica per il territorio e che, una volta completata, potrebbe diventare "una delle piste ciclabili più belle d'Europa". Un progetto ambizioso che, secondo la maggioranza, testimonia come la visione di sviluppo del sindaco Flavio Di Muro stia progressivamente prendendo forma.

Il comunicato è firmato dai gruppi consiliari Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Torna Grande Ventimiglia e Frontalieri.