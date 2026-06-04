Eventi autentici liguri, Regione finanzia tutti i 77 Comuni in graduatoria: stanziati 330 mila euro

Buone notizie per i Comuni dell'Imperiese: tutti i 20 “Eventi autentici liguri” della provincia inseriti nella graduatoria regionale saranno finanziati secondo le modalità previste dal bando. A confermarlo è stato l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi dopo la pubblicazione della graduatoria ufficiale sul sito della Regione Liguria. «Voglio rassicurare tutte le amministrazioni coinvolte: i 77 “Eventi autentici liguri” organizzati dai Comuni entrati in graduatoria saranno finanziati nelle modalità previste dal bando», ha dichiarato l'assessore.

Una notizia particolarmente significativa per il Ponente ligure, che vede 20 manifestazioni ammesse al finanziamento, il numero più elevato tra le province liguri dopo l'area metropolitana di Genova. Un risultato che conferma la vivacità del territorio imperiese e il valore delle sue tradizioni, capaci di attrarre visitatori e promuovere l'identità locale. Per sostenere tutti gli eventi selezionati, la Regione ha deciso di destinare all'iniziativa anche la quota del Fondo unico nazionale del turismo (Funt) assegnata dal Ministero del Turismo.

«Come assessorato al Turismo abbiamo scelto di destinare esclusivamente agli “Eventi autentici liguri” la quota del Fondo unico nazionale del turismo assegnata a Regione Liguria dal Ministero del Turismo. I nostri uffici stanno lavorando per completare l'iter burocratico al fine di ottenere le risorse necessarie», ha aggiunto Lombardi. Le risorse complessive destinate al programma ammontano a circa 330 mila euro, suddivise tra 250 mila euro di fondi regionali e 80 mila euro di fondi ministeriali. La graduatoria regionale comprende complessivamente 77 eventi, distribuiti tra le quattro province liguri: 20 in provincia di Imperia, 15 in provincia di Savona, 30 nell'area metropolitana di Genova e 12 in provincia della Spezia.

Tra le manifestazioni ammesse figurano alcuni degli appuntamenti più rappresentativi della tradizione ligure, come l'Agosto Medievale di Ventimiglia, una delle rievocazioni storiche più conosciute del Ponente, insieme a numerose iniziative dedicate all'enogastronomia, all'artigianato e alle tradizioni popolari che caratterizzano i borghi dell'Imperiese. L'obiettivo del progetto “Eventi autentici liguri” è valorizzare il patrimonio culturale e identitario dei territori, sostenendo manifestazioni storiche, sagre, feste patronali e appuntamenti culturali che contribuiscono alla promozione turistica delle comunità locali durante tutto l'anno.

Intanto la Regione guarda già al futuro. Dal 16 al 30 giugno sarà aperto il bando 2026 dedicato alle Pro Loco, che interesserà ben 102 “Eventi autentici liguri”, ampliando ulteriormente il sostegno alle iniziative che mantengono vive le tradizioni e rappresentano un importante richiamo turistico per l'intero territorio regionale.