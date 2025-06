Sanremo, inquinamento dei fiumi: ditta con impianti non a norma in Valle Armea, sarà multata dai Carabinieri Forestali (Foto)

Una azienda che opera nella zona di Valle Armea a Sanremo dovrà adeguare i propri impianti al fine di evitare l’inquinamento della falda acquifera. Sono stati i Carabinieri dell'unità Forestale a scoprire i fatti, nell'ambito della campagna dei controlli contro l’inquinamento dei fiumi e delle falde, promossa dall’Arma dei Carabinieri.

I militari del reparto Forestale dell'Arma hanno effettuato un controllo in Valle Armea, la zona industriale della città dei fiori, ed ha appurato le irregolarità della ditta destinataria delle prescrizioni. E’ stato infatti rilevato un non corretto convogliamento delle acque di prima pioggia e una non adeguata tenuta dei bacini di raccolta dei reflui dello stabilimento.

Se l'azienda assolverà le indicazioni date dai Carabinieri Forestali, se la caverà con una sanzione.