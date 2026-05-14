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Cronaca | 14 maggio 2026, 13:41

Arma di Taggia, pizzaiolo ustionato aprendo il forno della pizzeria: trasportato all'ospedale di Sanremo

L’incidente poco prima di mezzogiorno in un locale sul lungomare. Il 30enne ha riportato ustioni in diverse parti del corpo

Arma di Taggia, pizzaiolo ustionato aprendo il forno della pizzeria: trasportato all'ospedale di Sanremo

Si ustiona aprendo il forno della pizzeria per cause ancora in via d’accertamento e viene portato in ospedale in elicottero. E’ accaduto questa mattina, poco prima di mezzogiorno ad Arma di Taggia, all’interno di un locale sul lungomare.

Il pizzaiolo, un uomo di 30 anni, è stato investito dal fuoco ed ha riportato ustioni in diverse parti del corpo. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza.

Le condizioni dell’uomo non sono particolarmente gravi ma, a scopo precauzionale, è stato trasportato in ospedale a Sanremo.

Carlo Alessi

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