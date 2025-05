Sanremo: i marciapiedi di piazza Colombo avranno la stessa pavimentazione di via Matteotti, pronto il progetto

I marciapiedi di piazza Colombo saranno la prosecuzione della pavimentazione di via Matteotti. La conferma arriva dall’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella.

Da qualche tempo molti cittadini ci hanno segnalato il degrado dei camminamenti sul lato Nord della piazza ma, nei prossimi giorni verrà presentato il progetto di restyling degli stessi, tra via Matteotti e via Marsaglia. In pratica verranno completamente rifatti utilizzando la stessa pavimentazione del salotto buono della città, restaurato completamente e pedonalizzato negli ultimi anni.

La nuova pavimentazione inizierà al confine tra la piazza e via Matteotti, a ridosso del Caffè Renaissance e verrà anche allargata rispetto a quella attuale. Verrà rifatta anche tra l’intersezione con via San Francesco per proseguire fino al Palafiori. Un deciso miglioramento sul piano dell’arredo urbano cittadino, sulla piazza più centrale della città.

Al momento il tratto carrabile della stessa rimarrà con i classici sampietrini, tanto discussi negli ultimi tempi, soprattutto per la situazione che si è venuta a creare in via Manzoni e via Asquasciati. Il costo della nuova pavimentazione dei marciapiedi di piazza Colombo è fissato in circa 200mila euro.