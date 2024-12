Taggia, definita la ripartizione dei costi per il plesso scolastico Mazzini: il 66,62% sarà a carico del Comune, il 33,38% della Provincia

La Giunta Comunale di Taggia ha approvato una delibera per la gestione del plesso scolastico "Giuseppe Mazzini" in zona Levà, condiviso tra la scuola primaria e la scuola secondaria di secondo grado. La delibera n. 188 del 12 novembre 2024 stabilisce un riparto delle spese chiaro e definitivo: il 66,62% dei costi sarà sostenuto dal Comune di Taggia, mentre alla Provincia di Imperia spetterà il restante 33,38%. Questa suddivisione riguarda le spese per utenze, manutenzione ordinaria e utilizzo degli spazi comuni.

Come ormai noto, il plesso scolastico ospita sia la scuola primaria sia alcune classi dell’Istituto Alberghiero "E. Ruffini". La delibera è il risultato di un percorso iniziato nel 1995 con un accordo convenzionale tra il Comune e la Provincia, che ha previsto l’utilizzo condiviso degli spazi scolastici. Dal 2009, a seguito della chiusura della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" per problemi strutturali, il plesso "Mazzini" è stato riorganizzato per ospitare anche le classi dell’Istituto Alberghiero, con interventi di adeguamento finanziati dal Comune. Nel 2024, un incontro tra le parti ha permesso di aggiornare i dati relativi alle superfici utilizzate, portando alla definizione di coefficienti di ripartizione più accurati per le spese di gestione.

La delibera di Giunta specifica i criteri di gestione economica del plesso, con particolare attenzione alle spese comuni e quindi alle utenze come acqua, energia elettrica e riscaldamento, le quali saranno suddivise sulla base dei coefficienti di utilizzo: 66,62% a carico del Comune e 33,38% a carico della Provincia. Ma anche alla manutenzione ordinaria (gli interventi sulle parti comuni, come la palestra e gli impianti, seguiranno la stessa ripartizione), le spese specifiche (in questo caso i costi legati a spazi utilizzati esclusivamente dalla scuola primaria saranno interamente a carico del Comune, mentre quelli relativi agli spazi della scuola secondaria saranno sostenuti dalla Provincia) e poi agli spazi esterni e ai casi particolari .

Con l’approvazione della delibera, il Comune di Taggia procederà alla richiesta di rimborso alla Provincia per le spese sostenute dal 2009 in avanti, oltre a organizzare la gestione futura. La Giunta ha dichiarato l’immediata eseguibilità del provvedimento, al fine di completare gli adempimenti amministrativi prima della chiusura dell’esercizio finanziario.