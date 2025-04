Sanremo avrà un garante dei detenuti: il Comune al lavoro per la nomina

Il carcere di Sanremo si doterà presto di un garante dei detenuti: dalla Regione è infatti arrivata richiesta al Comune di nominare una figura che si occupi di svolgere questa carica, in quanto il garante regionale competente, figura istituita a inizio anni 2000, affrontava eccessive difficoltà a coprire l'intero territorio ligure.

L'iter, spiega il vicesindaco Fulvio Fellegara durante la riunione della commissione consiliare, è iniziato a dicembre dello scorso anno, per designare una figura che si occupasse della casa di reclusione di Sanremo, che è la terza più grande della Liguria: tra le idee era stato pensato di nominare un garante provinciale che si occupasse sia di Sanremo che di Imperia, ma poi la decisione è stata di istituire due deleghe diverse, che comunque nulla esclude possano essere affidate alla stessa persona.

Il percorso di questi mesi è servito infatti per dare luce a un regolamento condiviso tra i due Comuni, che però riesca a rispondere a quelle che sono le esigenze di entrambi i contesti, così da poter conferire la maggiore libertà possibile nella nomina, sia in caso la scelta voglia essere condivisa sia in caso contrario. La realizzazione del testo infatti va fondamentalmente a ricalcare quelli che sono regolamenti già vigenti, ma se ne è resa necessaria la realizzazione in quanto ora sarà una carica scelta direttamente dal Comune.

La figura, che si occuperà di garantire i diritti di tutte le persone private della libertà, quindi sia coloro detenuti in carcere sia per coloro che si trovano agli arresti domiciliari e in qualsiasi forza di reclusione forzata, sarà nominata dal sindaco.

Con questa nomina si spera di poter affrontare quelli che sono i problemi della struttura, a cominciare dalla questione del sovraffollamento. Tra i suoi compiti non rientra la tutela del personale carcerario, anche se si troverà spesso a doversi rapportare con loro.