Bordighera si prepara al Capodanno: spunta il palco in piazza Garibaldi (Foto)

Bordighera si prepara al Capodanno in piazza. E' iniziato, infatti, l'allestimento del palco in piazza Garibaldi in vista della grande festa organizzata dall'Amministrazione Ingenito per dire addio al 2025 e dare il benvenuto al 2026.

Il 31 dicembre dalle 17 vi sarà musica dal vivo tra le vie del centro con Melodie nelle Vie, dalle 17.30 sono previste performance e atmosfere luminose con Bianche Presenze & Live Music, uno spettacolo itinerante che unirà l'eleganza di Bianche Farfalle con costumi luminosi alla magia unica creata dal vivo, mentre dalle 21 vi sarà la grande festa in piazza Garibaldi con dj set e live show di Berben Band e Live Generation 90 in attesa della mezzanotte per un brindisi collettivo sotto il cielo di Bordighera. Per la prima volta, però, non saliranno sul palco né il sindaco né l'amministrazione comunale per condividere il magico momento con la cittadinanza a causa dello scioglimento del consiglio comunale dovuto alla sfiducia al sindaco firmata da nove consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza.

L’iniziativa, voluta dalla ormai ex amministrazione Ingenito, fa parte del progetto Luci e colori dell’Inverno a Bordighera con il contributo di Regione Liguria e Ministero del Turismo nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo – Natale in Liguria.