Vallecrosia al Mare, Perri al lavoro per il nuovo piano della sosta: "Servono più ordine, più servizi e più opportunità in città"

"La nostra Amministrazione è pronta a presentare il nuovo Piano della Sosta, un progetto che nasce dalla volontà di regolamentare in modo chiaro, moderno ed efficace la gestione dei parcheggi nella nostra città" - dichiara il sindaco e assessore alla Viabilità Fabio Perri - "Da troppo tempo assistiamo a una situazione caratterizzata da soste irregolari, regole poco comprensibili e difficoltà per residenti, lavoratori, commercianti e visitatori nel trovare un parcheggio disponibile. È una condizione che vogliamo superare con una pianificazione attenta, equilibrata e orientata alle reali esigenze della comunità".

"Vallecrosia al Mare è già oggi una delle città con il più alto numero di posti auto in rapporto agli abitanti dell'intera provincia di Imperia, con circa 3.500 parcheggi disponibili. Un numero destinato a crescere grazie ai nuovi interventi che stiamo realizzando sul territorio. Il nuovo Piano della Sosta non nasce per fare cassa ma per garantire una gestione più ordinata ed efficiente degli spazi pubblici, favorendo la rotazione dei veicoli e sostenendo le attività economiche e commerciali della città" - mette in risalto Perri - "L'obiettivo è consentire a tutti di trovare più facilmente un parcheggio e di vivere una città più funzionale e accogliente. Stiamo valutando l'adozione di un sistema tecnologicamente avanzato, basato su strumenti digitali e soluzioni innovative, che consentirà una gestione moderna della sosta. Un sistema pensato non per vessare i cittadini ma per accompagnarli verso un utilizzo corretto degli spazi pubblici, riducendo disagi e garantendo maggiore flessibilità anche nei casi di piccoli ritardi rispetto al tempo di sosta acquistato".

Un'altra importante novità riguarderà gli abbonamenti. "La nostra intenzione è quella di offrire formule più semplici e vantaggiose, permettendo agli utenti di utilizzare i posti pubblici disponibili in tutta la città, senza le limitazioni e le disparità che oggi caratterizzano alcune aree" - evidenzia Perri - "Un'attenzione particolare sarà riservata anche alle diverse esigenze dei cittadini e di chi vive o frequenta Vallecrosia al Mare. Stiamo, infatti, studiando una serie di agevolazioni dedicate agli over 65, riconoscendo il ruolo e le necessità della popolazione più anziana, così come formule vantaggiose per i nuclei familiari che possiedono più di un'autovettura. Allo stesso tempo, il nuovo Piano della Sosta prevede la possibilità di introdurre specifici abbonamenti destinati ai non residenti che per motivi di lavoro o esigenze personali frequentano regolarmente la nostra città. Stiamo, inoltre, lavorando a soluzioni dedicate ai turisti, sviluppate in sinergia con le strutture ricettive del territorio, per offrire servizi semplici, accessibili e in grado di favorire l'accoglienza e la permanenza dei visitatori. L'obiettivo è costruire un sistema della sosta moderno, flessibile e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze di residenti, attività economiche, lavoratori e turisti, contribuendo allo sviluppo e alla crescita di Vallecrosia al Mare".

"Il progetto è attualmente oggetto di approfondimento da parte degli uffici comunali competenti, della Polizia Locale, dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria, affinché ogni scelta sia sostenibile, efficace e in grado di produrre benefici concreti per la collettività. Le risorse derivanti dalla gestione della sosta saranno reinvestite interamente sul territorio: manutenzione delle strade e dei marciapiedi, cura del verde pubblico, miglioramento dell'arredo urbano, sicurezza, videosorveglianza e servizi per i cittadini" - svela Perri - "La nostra visione è semplice: una città più ordinata, più moderna e più vivibile. Regolamentare la sosta significa migliorare la qualità della vita urbana e creare le condizioni per continuare a investire sul futuro di Vallecrosia. Con senso di responsabilità e spirito di collaborazione, chiediamo il sostegno e la partecipazione di tutta la cittadinanza a questo importante percorso di crescita".