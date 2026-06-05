Ventimiglia, l’assessore Tiziana Faedda incontra le associazioni culturali: "Partiamo dall’ascolto"

Primo incontro ufficiale con il mondo associativo cittadino per l’assessore di Ventimiglia Tiziana Faedda, che ieri pomeriggio ha accolto, nell’aula consiliare del Comune, i rappresentanti delle associazioni culturali della città di confine.
A poco più di due settimane dal suo insediamento, l’assessore ha scelto di avviare il dialogo con le realtà del territorio partendo da un principio semplice ma fondamentale: ascoltare. "L’incontro si è svolto in un clima di confronto aperto e costruttivo. Le associazioni presenti hanno illustrato le attività che portano avanti durante l’anno, evidenziando punti di forza, esigenze e proposte per contribuire alla crescita culturale della città" - fa sapere l'assessore Tiziana Faedda - "Si è trattato di un momento particolarmente importante per instaurare un rapporto diretto con una rete associativa che rappresenta una risorsa preziosa per Ventimiglia. L’obiettivo è quello di costruire un percorso condiviso, basato sul dialogo costante e sulla collaborazione tra amministrazione e realtà del territorio".
Il ciclo di incontri proseguirà la prossima settimana. Giovedì, alle 18.30, sempre nell’aula consiliare del Comune, sarà, infatti, la volta delle associazioni sportive cittadine. Anche in questo caso l’assessore Faedda intende adottare lo stesso approccio: ascoltare prima di programmare, raccogliere esigenze e proposte per comprendere al meglio le necessità del settore. "Le associazioni rappresentano una parte fondamentale della vita della nostra comunità – sottolinea Faedda – "Credo che il confronto diretto sia il modo migliore per costruire progetti concreti e dare risposte efficaci. Cultura e sport sono strumenti di crescita, aggregazione e promozione del territorio e voglio che il lavoro dell’amministrazione nasca dal contributo di chi opera ogni giorno sul campo".