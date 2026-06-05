Ventimiglia, l’assessore Tiziana Faedda incontra le associazioni culturali: "Partiamo dall’ascolto"

A poco più di due settimane dal suo insediamento, l’assessore ha scelto di avviare il dialogo con le realtà del territorio partendo da un principio semplice ma fondamentale: ascoltare. "L’incontro si è svolto in un clima di confronto aperto e costruttivo. Le associazioni presenti hanno illustrato le attività che portano avanti durante l’anno, evidenziando punti di forza, esigenze e proposte per contribuire alla crescita culturale della città" - fa sapere l'assessore Tiziana Faedda - "Si è trattato di un momento particolarmente importante per instaurare un rapporto diretto con una rete associativa che rappresenta una risorsa preziosa per Ventimiglia. L’obiettivo è quello di costruire un percorso condiviso, basato sul dialogo costante e sulla collaborazione tra amministrazione e realtà del territorio".