Verso l'esodo di agosto sulla Riviera di Ponente: raggiungere Sanremo in auto può costare oltre 130 euro tra andata e ritorno

Con l'inizio di agosto ormai alle porte, scatta l'esodo dei vacanzieri verso la Riviera di Ponente. Migliaia di automobilisti provenienti soprattutto da Lombardia e Piemonte sono pronti a mettersi in viaggio per raggiungere le località della costa ligure e, tra queste, Sanremo resta una delle mete più gettonate per trascorrere un fine settimana o un periodo di vacanza. Ma, prima ancora di pensare ad alberghi, ristoranti, spiagge e stabilimenti balneari, c'è una voce di spesa che pesa in modo sempre più significativo sul bilancio delle ferie: il costo del viaggio in automobile.

Raggiungere Sanremo in automobile dalle due principali città del Nord-Ovest può costare più di cento euro considerando il viaggio di andata e ritorno. È quanto emerge dalle stime elaborate da ViaMichelin per gli itinerari più rapidi da Milano e Torino verso la città dei Fiori, prendendo come riferimento un'automobile a benzina. Il calcolo tiene conto del carburante necessario per percorrere il tragitto e dei pedaggi autostradali, ma non comprende le altre spese che possono aggiungersi una volta arrivati a destinazione, a partire dal parcheggio. Una fotografia utile soprattutto durante i mesi estivi, quando migliaia di visitatori raggiungono la Riviera dalla Lombardia e dal Piemonte per trascorrere una giornata, un fine settimana o un periodo di vacanza.

La spesa più elevata riguarda chi parte da Milano. Secondo l'itinerario più rapido indicato da ViaMichelin, per raggiungere Sanremo sono necessari 265 chilometri e circa 2 ore e 59 minuti di viaggio. Il costo stimato è di 65,10 euro per una singola tratta: 33,90 euro di pedaggi e 31,20 euro di carburante. Considerando anche il ritorno, la spesa complessiva raggiunge quindi i 130,20 euro. Una cifra che riguarda esclusivamente il trasferimento in automobile e che può naturalmente variare in base al modello del veicolo, ai consumi effettivi, al prezzo del carburante e al percorso scelto.

Leggermente più contenuto il costo per chi arriva da Torino. L'itinerario più rapido proposto dal portale prevede 232 chilometri, percorribili in circa 2 ore e 42 minuti. La spesa stimata è di 52,30 euro a tratta, suddivisa tra 25 euro di pedaggi autostradali e 27,30 euro di carburante. Per il viaggio completo di andata e ritorno sono quindi necessari circa 104,60 euro. Anche in questo caso, la cifra non comprende eventuali spostamenti effettuati durante il soggiorno né il costo del parcheggio una volta raggiunta Sanremo.

Il confronto evidenzia come il pedaggio autostradale rappresenti una componente rilevante della spesa. Per chi parte da Milano, l'autostrada incide per 67,80 euro sul viaggio di andata e ritorno, mentre da Torino il costo complessivo dei pedaggi raggiunge i 50 euro. Esistono itinerari alternativi che consentono di ridurre il costo complessivo, ma richiedono tempi di percorrenza significativamente superiori. Da Torino, ViaMichelin propone un percorso di 199 chilometri con un costo stimato di 31,30 euro a tratta, ma il tempo necessario per raggiungere Sanremo sale a 3 ore e 58 minuti.

Un risparmio complessivo di circa 42 euro considerando andata e ritorno, a fronte di oltre due ore e mezza di viaggio aggiuntive sull'intero percorso. Una terza soluzione prevede 210 chilometri, 3 ore e 7 minuti di percorrenza e una spesa stimata di circa 42 euro per tratta. Anche da Milano è possibile ridurre il costo scegliendo un percorso alternativo. La soluzione proposta dal portale richiede 277 chilometri e 5 ore e 43 minuti di viaggio, con una spesa stimata di 47,20 euro per tratta. Il risparmio sul viaggio completo è di circa 36 euro, ma i tempi di percorrenza risultano quasi doppi rispetto all'itinerario più rapido.

La scelta del percorso diventa quindi un compromesso tra costo e tempo. Per chi trascorre soltanto un fine settimana in Riviera, rinunciare all'autostrada o scegliere itinerari più economici significa utilizzare una parte considerevole del soggiorno per gli spostamenti. Per permanenze più lunghe, invece, il risparmio può assumere un peso maggiore. I dati permettono anche di osservare l'incidenza del viaggio sul costo complessivo di una breve permanenza a Sanremo. Una coppia che arriva in automobile sostiene la stessa spesa di trasferimento di chi viaggia da solo, potendo dividere il costo rispettivamente in circa 65 euro a persona partendo da Milano e poco più di 52 euro da Torino.

Per una famiglia di quattro persone il costo pro capite si riduce ulteriormente, a circa 32,50 euro da Milano e 26 euro da Torino. Il vantaggio economico dell'automobile aumenta quindi al crescere del numero dei passeggeri, anche se al costo del viaggio devono essere aggiunti parcheggio ed eventuali spostamenti durante il soggiorno. Diverso è il caso di chi viaggia da solo, per il quale i 104 o 130 euro necessari per raggiungere Sanremo e tornare a casa rappresentano interamente una spesa individuale. Un elemento che può incidere sulla scelta del mezzo di trasporto e rendere competitivo il confronto con treni e autobus, soprattutto acquistando i biglietti con anticipo.

Il quadro restituito dalle stime non consente di misurare eventuali aumenti rispetto allo scorso anno, perché per un confronto corretto sarebbe necessario utilizzare gli stessi parametri relativi al veicolo, ai prezzi del carburante e agli itinerari. Permette però di quantificare il costo attuale sostenuto da chi sceglie l'automobile per raggiungere una delle principali destinazioni turistiche della Riviera. Oltre 130 euro da Milano e più di 100 euro da Torino per il viaggio completo, prima di considerare albergo, ristorazione, spiaggia e parcheggi. Una voce che entra a pieno titolo nel bilancio di una vacanza e che può incidere soprattutto sulla scelta di trascorrere a Sanremo pochi giorni o soltanto un fine settimana.