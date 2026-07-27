Molini di Triora, bando per la gestione del distributore di carburanti: concessione triennale per garantire il servizio

La continuità del servizio di distribuzione dei carburanti nell'alta Valle Argentina passa da un nuovo bando pubblico. I Comuni di Triora e Molini di Triora hanno infatti pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all'affidamento, in concessione, del terreno e dell'impianto di distribuzione carburanti situato a Molini di Triora, con l'obiettivo di assicurarne la gestione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. L'iniziativa nasce dalla volontà delle due amministrazioni di preservare un servizio ritenuto essenziale per residenti, attività economiche e visitatori della vallata.

L'impianto riveste infatti un ruolo strategico, essendo l'unico distributore presente nei territori comunali di Triora e Molini di Triora. Per questo motivo i due enti avevano già sottoscritto un protocollo d'intesa volto alla sua riattivazione, individuando nel Comune di Triora il soggetto capofila. L'impianto necessita tuttavia di interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle normative vigenti, in particolare sotto il profilo della prevenzione incendi. Dopo l'acquisto dell'area da parte del Comune di Molini di Triora nel 2024 e l'affidamento della gestione per il biennio 2025-2026, le amministrazioni puntano ora a garantire la prosecuzione del servizio anche nei prossimi anni.

La concessione comprenderà il terreno e l'intero impianto di distribuzione nello stato di fatto attuale. Al concessionario spetteranno gli introiti derivanti dalla vendita dei carburanti, mentre i Comuni si faranno carico delle spese di manutenzione straordinaria, comprese le opere di adeguamento normativo, la sostituzione di serbatoi e apparecchiature non più riparabili. Rimarranno invece in capo al gestore tutte le spese ordinarie di manutenzione, oltre ai costi per energia elettrica, acqua e connettività. Tra gli obblighi previsti figura anche quello di praticare al pubblico prezzi analoghi a quelli del distributore più vicino, situato nel Comune di Badalucco.

L'impianto è dotato di tre serbatoi a doppia parete, sistemi di controllo remoto delle giacenze, erogatore self service con pagamento automatico, computer gestionale e pensilina illuminata. Il canone di concessione è fissato in 200 euro, mentre il futuro gestore dovrà garantire l'apertura entro 30 giorni dalla stipula del contratto e mantenere l'impianto operativo per almeno 300 giorni all'anno, anche non consecutivi. In caso di ritardi ingiustificati o di chiusura superiore ai limiti previsti, il contratto potrà essere risolto. Il concessionario dovrà inoltre stipulare tutte le coperture assicurative necessarie e ottenere autorizzazioni e nulla osta richiesti dalla normativa.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le 12 del 24 agosto prossimo, utilizzando l'apposita modulistica e trasmettendola al Comune di Triora, anche tramite posta elettronica certificata. Successivamente l'Amministrazione procederà all'affidamento mediante una procedura al massimo rialzo tra i soggetti ammessi, con la possibilità di procedere anche in presenza di una sola offerta. Qualora non dovessero arrivare candidature, sarà possibile ricorrere all'affidamento diretto alle medesime condizioni previste dall'avviso. Tra i requisiti richiesti figurano un fatturato annuo di almeno 500 mila euro nel triennio precedente e l'esperienza nella gestione di servizi analoghi per un importo complessivo non inferiore a 50 mila euro.