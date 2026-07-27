Ricorso di EARTH al Tar contro il divieto di accesso dei cani alle spiagge: il Comune di Santo Stefano si costituisce

Il Comune di Santo Stefano al Mare si costituirà davanti al Tar Liguria per difendere la legittimità dell'ordinanza balneare impugnata dall'associazione EARTH. Lo ha deciso la Giunta comunale, che ha approvato una delibera con cui autorizza il sindaco a resistere nel procedimento amministrativo avviato dall'associazione animalista. Il ricorso riguarda, nello specifico, alcune disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale del 10 giugno scorso, contestate nella parte in cui vietano ai conduttori di animali, anche se muniti di guinzaglio e/o museruola, l'accesso alle spiagge libere del litorale durante la stagione balneare nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20.

Il ricorso è stato notificato al Comune il 1° luglio, mentre il 3 luglio è arrivato il decreto del Tar Liguria con cui è stata disposta l'abbreviazione a metà dei termini per la trattazione della domanda cautelare presentata dall'associazione. Un'accelerazione procedurale che ha reso necessario, secondo l'amministrazione comunale, adottare in tempi rapidi tutti gli atti necessari per la costituzione in giudizio e per l'organizzazione della difesa dell'ente davanti ai giudici amministrativi.

L'avvocato Pier Mario Telmon rappresenterà e difenderà l'ente nel procedimento davanti al Tar Liguria.