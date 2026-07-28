"La Notte dei Fiori" promuove Sanremo, Confcommercio: "Visibilità nazionale importante, ora serve più qualità nel turismo"

La registrazione de "La Notte dei Fiori", andata in scena sabato sera a Pian di Nave e destinata alla messa in onda in prima serata su Rai Uno il prossimo 29 agosto, ha confermato la capacità di Sanremo di ospitare grandi produzioni televisive senza particolari criticità. Come evidenziato anche dalle forze dell'ordine, la manifestazione si è svolta regolarmente sia sotto il profilo organizzativo sia per quanto riguarda la viabilità, con il piano predisposto dal Comune che ha consentito di gestire l'afflusso di pubblico. Sul palco si sono alternati numerosi artisti, accompagnati dalla conduzione di Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, in una serata dedicata ai grandi cantautori liguri e alla storia del Festival di Sanremo, primo appuntamento nato dalla nuova convenzione tra Rai e Comune.

Per il commercio cittadino, tuttavia, il bilancio resta più articolato. Andrea Di Baldassare, presidente cittadino di Confcommercio, sottolinea come il principale valore aggiunto dell'evento sia rappresentato dalla promozione della città. "Sono eventi che fanno bene a Sanremo perché ne portano il nome su tutti i canali televisivi. La trasmissione andrà in onda in prima serata su Rai Uno e sarà una pubblicità incredibile per la città", spiega. Sul fronte economico, però, invita alla prudenza: "Stiamo valutando proprio in questi giorni l'andamento di giugno e luglio insieme ai nostri sindacati. La gente c'è, ma dobbiamo fare una riflessione sulla qualità del turismo, che non è altissima. È un aspetto che non possiamo sottovalutare".

Secondo il presidente di Confcommercio, la presenza di grandi eventi non si traduce automaticamente in un incremento significativo degli incassi rispetto a un normale sabato estivo. "Secondo me no, non c'è un aumento percentuale così elevato rispetto a un sabato normale. Sicuramente le attività che si trovano nell'area di Pian di Nave lavorano di più, ma la differenza la fanno soprattutto i personaggi che arrivano in città. Si crea quell'effetto Festival, vedere l'artista famoso che passeggia, entra nei negozi o si ferma in un locale: è questo che genera attrattività". Un'atmosfera che anche sabato sera si è respirata tra il pubblico presente, con tanti spettatori rimasti anche all'esterno dell'area riservata per seguire lo spettacolo attraverso il maxischermo installato sul piazzale.

L'attenzione di Confcommercio è ora rivolta soprattutto all'andamento della stagione estiva. "Ci auguriamo che agosto sia positivo. I dati che mi arrivano, al momento, non sono buoni e proprio per questo ci confronteremo nei prossimi giorni con il direttivo", prosegue Di Baldassare. Il presidente evidenzia come il turismo stia cambiando rapidamente: "Si restringe sempre di più il periodo nel quale si concentra il lavoro. Non possiamo più pensare che tutto si basi sui quindici o venti giorni attorno a Ferragosto. Oggi le vacanze sono più brevi e le disponibilità economiche sono diverse rispetto al passato".

Un cambiamento che riguarda anche la tipologia di visitatori. "Prima la clientela era prevalentemente alberghiera e aveva abitudini di consumo differenti. Oggi cresce il turismo degli appartamenti e degli affittacamere, che è assolutamente benvenuto ma vive la città in maniera diversa: spesso fa la spesa e organizza autonomamente i pasti, con ricadute differenti sulle attività commerciali". Tra i dati che hanno sorpreso maggiormente Confcommercio c'è anche quello relativo alle provenienze dei turisti. "Quest'anno, per la prima volta, i tedeschi hanno superato i francesi. È un dato interessante che merita sicuramente un approfondimento".

Infine, uno sguardo alle prospettive della città. Di Baldassare riconosce che i problemi legati ai collegamenti risultano meno sentiti rispetto al passato, anche se Sanremo continua a scontare una posizione geografica meno agevole rispetto ad altre destinazioni. "Dobbiamo continuare a tenere alto il nome di Sanremo e fare in modo che il Festival e manifestazioni come 'La Notte dei Fiori' siano una vetrina per una città pronta ad accogliere visitatori durante tutto l'anno, non soltanto per pochi giorni". Una sfida che passa inevitabilmente dalla capacità di trasformare la grande esposizione televisiva in un flusso turistico stabile e di qualità, obiettivo sul quale istituzioni e categorie economiche saranno chiamate a confrontarsi nei prossimi mesi.