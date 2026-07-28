Bordighera, via libera al primo lotto per il restyling dell'impianto elettrico del porto turistico: investimento da 54mila euro

La giunta comunale di Bordighera ha approvato il progetto esecutivo del primo lotto di lavori destinati al rinnovamento e alla messa in sicurezza dell'impianto elettrico del porto turistico. L'intervento, dal valore complessivo di 54mila euro, interesserà l'illuminazione pubblica e l'alimentazione dei servizi dell'area portuale, con l'obiettivo di adeguare gli impianti alla normativa vigente e garantire standard di sicurezza più elevati per gli utenti. Il progetto è stato redatto dal perito industriale Giuseppe Messina e prevede un ampio programma di opere che coinvolgerà sia le infrastrutture elettriche sia gli impianti di illuminazione presenti lungo il porto.

Nel dettaglio, i lavori riguarderanno il rifacimento dei quadri elettrici, delle linee di distribuzione e la verifica degli impianti esistenti. Il quadro economico dell'intervento prevede 43.809,73 euro per i lavori, dei quali 859,01 euro destinati agli oneri della sicurezza, mentre la quota soggetta a ribasso ammonta a 42.950,72 euro. A queste somme si aggiungono 9.638,14 euro per l'Iva e 552,12 euro per imprevisti e arrotondamenti. L'intera operazione sarà finanziata attraverso le risorse già disponibili nel bilancio comunale.

Tra gli interventi previsti dal computo metrico figurano numerose opere sulla banchina degli "Schiavi del Mare", sul lato monte, dove saranno posati e sostituiti cavi elettrici, realizzati nuovi collegamenti e installati giunti, oltre agli interventi sulle strutture che ospitano i dispositivi per la distribuzione dell'energia. Una parte importante del progetto sarà dedicata al miglioramento dell'illuminazione del porto, attraverso la fornitura e la posa di nove proiettori a led, la realizzazione di un nuovo palo e l'installazione di dieci corpi illuminanti testa-palo a led, suddivisi in due differenti tipologie. Le nuove apparecchiature saranno progettate per resistere all'ambiente marino e dotate di sistemi di protezione contro urti, sovratensioni e agenti atmosferici.

Il progetto comprende inoltre la posa di quattro nuovi armadi stradali in vetroresina per gli impianti elettrici, completi di dispositivi magnetotermici e differenziali. È prevista anche la rimozione e il successivo riposizionamento di alcune colonnine di distribuzione e alimentazione dei posti barca, oltre alla sostituzione di quelle ormai obsolete con nuovi manufatti. Interventi interesseranno anche nove pali conici in vetroresina già esistenti, che saranno sottoposti a preparazione delle superfici e successiva verniciatura con prodotti specifici per l'ambiente marino e resistenti ai raggi ultravioletti. A completare il primo lotto saranno infine gli scavi necessari per la posa dei nuovi impianti, compresi quelli sulla pavimentazione asfaltata dell'area portuale, con il successivo ripristino delle superfici interessate.