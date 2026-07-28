Vallecrosia al Mare, cultura cinofila e corretta relazione uomo-cane: socializzazione in acqua al Bau Garden (Foto)

Una giornata interamente dedicata alla cultura cinofila e alla corretta relazione uomo-cane. Si è concluso con grande successo l'appuntamento dedicato alla socializzazione in acqua presso il Bau Garden di Vallecrosia al Mare, organizzato dalla scuola cinofila di Elisa Ostini.

L'Amministrazione comunale desidera, perciò, "ringraziare tutti i partecipanti per l'entusiasmo e la collaborazione che hanno reso questa iniziativa un bellissimo momento di condivisione, sensibilizzazione e rispetto per gli animali. Un ringraziamento speciale va al consigliere comunale con delega alla Tutela degli Animali d'Affezione, Luciana Rondelli, per l'impegno, la presenza e il costante sostegno a iniziative che promuovono il benessere animale e rafforzano il legame tra gli animali e la comunità".

Il prossimo appuntamento sarà domenica 9 agosto, dalle 9.30 alle 12.30, sempre al Bau Garden di Vallecrosia al Mare. "L'evento sarà gratuito ma i posti sono limitati, perciò la prenotazione è consigliata contattando il 3491451376" - dicono gli organizzatori.