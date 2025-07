Rubavano orologi di lusso e collanine con la 'tecnica dell'abbraccio': due romeni 40enni arrestati dai Carabinieri

I Carabinieri di Imperia hanno eseguito ieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale, a carico un uomo e una donna responsabili in concorso di più furti con destrezza di orologi di pregio e collanine d’oro, perpetrati in diversi comuni della nostra provincia, utilizzando la ormai nota ‘tecnica dell’abbraccio’.

I due, entrambi sui quarant’anni, di origini romene e con diversi precedenti cercavano la vittima, meglio se anziana e in vacanza, con al polso orologi di lusso (preferibilmente Rolex, Omega, Breitling, etc.) o vistose collanine d’oro al collo. La avvicinavano con la scusa di salutarla o di offrirle prestazioni sessuali (la donna è piuttosto di bell’aspetto e avvenente) e quindi, con un’abilità da prestigiatore, riuscire a sfilarle dal polso o dal collo l’oggetto di valore.

I fatti contestati risalgono ai mesi di luglio, agosto e settembre dello scorso anno quando ben otto persone tra Diano Marina, Imperia e Taggia, sono state avvicinate e derubate di orologi e collane, assicurando ogni volta alla coppia un bottino di diverse migliaia di euro e che probabilmente gli ha permesso di trascorrere un inverno tranquillo, visto che solo da qualche giorno si sono fatti nuovamente vivi in provincia.

Nell’ambito della stessa indagine sono state anche denunciate per trasferimento fraudolento di valori altre quattro persone che, presso diverse società di noleggio a lungo termine, si sono fittiziamente fatte intestare diverse autovetture che la coppia ha di volta in volta utilizzato per muoversi indisturbata in provincia.

L’uomo è ora in carcere ad Imperia mentre la donna in quello di Genova Pontedecimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Rischiano una pena tra i due e i sei anni di reclusione.