Festival di Sanremo 2025: prima riunione operativa, in Comune il tavolo sulla sicurezza presieduto dal Prefetto di Imperia

Solitamente la prima riunione si svolge in Prefettura e, invece, questa volta è stato il Comune (la Sala Specchi) ad ospitare l’incontro sulla sicurezza in occasione del Festival di Sanremo.

La kermesse canora matuziana va in scena a febbraio ma è importante preparare le forze dell’ordine e l’organico del Comune per arrivare pronti all’appuntamento clou dell’anno per la città dei fiori. Il Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha riunito tutti i comandanti delle diverse forze dell’ordine, insieme al Sindaco Alessandro Mager ed all’Assessore al Turismo, Alessandro Sindoni. Con loro anche rappresentati di Rai Pubblicità e della Costa Crociere, che porterà nuovamente la nave di fronte alla città.

Sul tavolo ci sono tutte le location che serviranno alla Rai ed agli operatori del settore che seguiranno la manifestazione, con i fari puntati sul centro della città, in particolare la zona dell’Ariston, piazza Borea D’Olmo e piazza Colombo. Non ci dovrebbero essere importanti novità sulle location, che vedranno la massiccia presenza della Rai in piazza Borea D’Olmo, via Mameli e piazza Colombo con il palco che accoglierà concerti e collegamenti serali con il Festival.

Senza dimenticare corso Garibaldi, dove troverà spazio ‘Casa Sanremo’ all’interno del Palafiori ma che sarà anche l’ingresso in piazza Colombo con i relativi ‘varchi’ che saranno installati tra via Matteotti, via Palazzo, via Asquasciati, via Manzoni e la stessa corso Garibaldi.

Come ogni anno la Prefettura metterà sul campo, insieme alle forze dell’ordine, un numero superiore di agenti e militari per consentire una turnazione h24 dei controlli e il tutto dovrebbe essere controllato dalla centrale operativa del Commissariato, dove confluiranno tutte le telecamere della città.

Una volta terminata la riunione in Comune era previsto il sopralluogo in centro tra il Prefetto, Sindaco, Assessore e dalle forze dell’ordine nel centro della città, nei luoghi principali dove si svolgerà il Festival. Al termine della riunione, invece, è stato deciso di posticiparlo al prossimo tavolo della sicurezza.

All'uscita bocche super cucite da parte dei partecipanti. Il Prefetto Romeo si è limitato a confermare che sarà convocata una nuova riunione operativa mentre il Sindaco Mager e l'Assessore Sindoni hanno preferito non parlare delle eventuali novità che porterà la Rai a Sanremo per febbraio anche se "Non dovrebbero esserci cose particolarmente diverse dagli ultimi anni" si sono limitati a dire.