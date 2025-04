Bellezze storico-culturali e ambientali, visita alla scoperta del territorio di Camporosso (Foto)

Una visita alla scoperta del territorio di Camporosso verrà proposta domenica prossima, il 6 aprile. I partecipanti avranno l'occasione di ammirare le bellezze storico-culturali del centro storico e ambientali dell'Oasi del Nervia.

Un'iniziativa organizzata dal Club per l'Unesco di Sanremo insieme al comune di Camporosso. "E' una delle tante iniziative che con molto piacere il comune di Camporosso condivide con Club per l'Unesco di Sanremo" - fa sapere l'assessore di Camporosso Rosella Gastaldo - "Il club è molto attivo culturalmente e sempre ricco di interessanti iniziative volte alla valorizzazione del territorio. Con questa collaborazione si propone, domenica 6 aprile, a Camporosso una particolare giornata divisa tra mare e terra. La visita, infatti, inizia al mattino nella parte costiera, ove è ospitata la rinomata area naturalistica dell'Oasi del Nervia, definita Zona Speciale di Conservazione e che comprende un'importante ricchezza faunistica e botanica. Nel pomeriggio, invece, l'escursione proseguirà nel centro storico di Camporosso, per ammirare, in un tour storico-culturale, la chiesa parrocchiale di San Marco col suo meraviglioso Polittico e i particolari e suggestivi oratori dei Neri e dei Bianchi. La giornata si concluderà con la visita all'antico frantoio, munito ancora degli originali meccanismi di frangitura. Al termine dell'evento il comune di Camporosso sarà lieto di offrire ai partecipanti un rinfresco di saluto".

"Dal 2016 il Club per l'Unesco di Sanremo organizza una serie di eventi culturali divulgativi nei borghi dell'entroterra del Ponente ligure. Negli anni passati, andando 'alla ricerca dei mestieri perduti', si è in tal senso, visitato la valle Argentina, la val Roia italiana e francese, la val Nervia, le colline costiere tra Taggia e Imperia e l'entroterra di Imperia" - sottolinea Gianni Dall'Aglio, ricercatore scientifico e scrittore, membro del Club per l'Unesco - "Nel 2025 il Club riprende il cammino nell'entroterra della provincia di Imperia, iniziando proprio da Camporosso, per riscoprire i suoi valori ambientali artistici e culturali. Il Club per l'Unesco di Sanremo ringrazia calorosamente Rosella Gastaldo, assessore alla Cultura della città di Camporosso, per l'immediata e convinta collaborazione all'organizzazione dell'evento, nella certezza che ci saranno ulteriori future occasioni di collaborazione. Un particolare ringraziamento è dedicato anche a don Luca per la sua sempre pronta disponibilità".