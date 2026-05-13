Vallebona celebra la Primavera: laboratori, spettacoli e porte aperte con la pedagogia Steineriana

Torna anche quest’anno a Vallebona la Festa di Primavera organizzata dall’Associazione Pedagogica Steineriana, appuntamento ormai atteso da famiglie e bambini per vivere una giornata all’insegna della creatività, della condivisione e della natura. L’evento si svolgerà domenica 24 maggio dalle 11 alle 17, con ingresso libero e gratuito, nelle piazze del borgo ligure, trasformate per l’occasione in spazi dedicati ad attività artistiche, laboratori e momenti di incontro.

Durante la giornata saranno proposti laboratori artistico-manuali per adulti e bambini, in programma dalle 11 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, oltre a un mercatino di libri, giochi e manufatti artigianali. Spazio anche al teatro con il teatrino da tavolo “Il fuso, la spola e l’ago” dei Fratelli Grimm, previsto alle ore 16, pensato per coinvolgere grandi e piccoli nell’atmosfera fiabesca della Primavera.

Non mancherà inoltre un punto informativo “Porte Aperte”, curato dai maestri della realtà educativa Steineriana, dedicato a chi desidera approfondire il progetto di educazione parentale dai 6 ai 14 anni e conoscere più da vicino l’asilo e le attività formative proposte. “Sarà una giornata da trascorrere insieme nell’atmosfera della Primavera”, spiegano gli organizzatori, che presenteranno programmi, quaderni e lavori realizzati dai ragazzi, offrendo ai visitatori l’opportunità di confrontarsi direttamente con insegnanti e famiglie.