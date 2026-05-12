Sanremo ricorda la “Giornata dei Giusti” con un incontro con gli studenti e la cerimonia pubblica

Sono due gli appuntamenti organizzati dal Comune di Sanremo (assessorato alla cultura) in collaborazione con l’istituto di istruzione superiore “Cristoforo Colombo” in occasione della “Giornata Europea dei Giusti”, istituita nel 2021 per ricordare l’esempio dei Giusti del passato e del presente e per diffondere i valori di responsabilità, tolleranza e solidarietà: la cerimonia scolastica in programma venerdì 15 maggio, all’istituto Colombo (ore 11, aula magna “Italo Calvino”) e quella pubblica di domenica 17 maggio, al Giardino dei Giusti di Coldirodi (ore 11.30).

“Queste celebrazioni – dichiarano il vicesindaco Fulvio Fellegara e l’assessore alla cultura Enza Dedali - rappresentano un momento di incontro tra memoria, educazione e comunità, grazie all’unione tra la testimonianza dei Giusti contemporanei, la storia del territorio e il lavoro formativo svolto nelle scuole, che ogni anno approfondiscono queste figure come modelli di responsabilità, libertà e difesa della dignità umana”.

“Pur essendo fissata ufficialmente il 6 marzo, la celebrazione locale– spiega la prof.ssa Serena Crespi, referente del progetto - viene proposta nel mese di maggio per ragioni organizzative e didattiche, così da garantire la presenza dei testimoni, delle istituzioni e delle classi coinvolte e per valorizzare al meglio il percorso formativo svolto dagli studenti. Nel corso dell’anno scolastico, alcune classi hanno approfondito il significato della Giornata dei Giusti, studiando figure esemplari del passato e del presente e riflettendo sui temi della responsabilità individuale, della tutela dei diritti umani e della cittadinanza attiva”

Alla cerimonia scolastica di venerdì 15 maggio presenzierà il vicesindaco Fulvio Fellegara. Interverranno anche la presidente FIDAPA sez. di Sanremo Sara Tonegutti, la Past President Gabriella Imperlini, l’attore Enrico Cenderelli e la Colombo’s Band che proporrà alcuni intermezzi musicali.

La cerimonia pubblica di domenica 17 maggio prevede i saluti delle autorità e delle realtà coinvolte, tra cui IC Sanremo Ponente, FIDAPA Sezione di Sanremo, Famija Culantina, Famija Sanremasca, Circolo ACLI Coldirodi ASD, Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia e la Parrocchia di San Sebastiano.

Seguiranno il ricordo del 70° anniversario del passaggio di Coldirodi al Comune di Sanremo, lo svelamento delle targhe dedicate a Vito Fiorino - protagonista del salvataggio di 47 persone durante il naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013, che porterà agli studenti la sua testimonianza diretta di coraggio e umanità - e alle sorelle Yusra e Sarah Mardini, le giovani nuotatrici siriane che nel 2015 salvarono i compagni di viaggio durante la traversata verso l’Europa. Verrà poi effettuata la piantumazione di un Ginkgo biloba, donato da FIDAPA sez. di Sanremo.

Il Giardino, inaugurato nel 2021, ha già onorato figure come Sophie Scholl, Gino Bartali, Mons. Maurizio Michele Raffa originario di Bajardo e proclamato Giusto tra le Nazioni dal Tribunale dello Yad Vashem, Wangari Muta Maathai e il giudice Rosario Angelo Livatino. A parte, rispetto al novero ufficiale dei Giusti, il Giardino ha ricordato anche figure legate alla storia locale e molto care al paese, come i Collantini che, durante l’occupazione nazista, salvarono e custodirono il patrimonio della Pinacoteca Rambaldi, e Padre Giovanni Semeria per la sua fede e per l’impegno sociale e culturale.

Il Ginkgo biloba, noto come “albero della resilienza”, è simbolo universale di rinascita: alcuni esemplari sopravvissero persino alla bomba atomica di Hiroshima, tornando a germogliare pochi mesi dopo.

La scelta di questa pianta dialoga profondamente con le storie dei Giusti di Vito Fiorino, che ha trasformato un trauma collettivo in un impegno instancabile per la memoria e la dignità dei migranti, e con quella di Yusra e Sarah Mardini, che hanno resistito alla guerra, alla fuga e al mare, scegliendo la vita degli altri prima della propria.

Il Ginkgo diventa così un segno di continuità, forza e speranza: un albero che racconta la capacità umana di rialzarsi e di proteggere la vita anche nei momenti più bui.