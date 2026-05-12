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Eventi | 12 maggio 2026, 16:03

Scanderbeg protagonista a Ventimiglia: alla Biblioteca Aprosiana inaugura la mostra dedicata alla “Scanderbeide” di Margherita Sarrocchi

Al Fondo Antico della Biblioteca Civica Aprosiana l’evento inaugurale della mostra “Canta Musa il Valore”, con la partecipazione della studiosa Olimpia Gargano e l’esposizione del raro volume del 1623

Biblioteca Civica Aprosiana

Biblioteca Civica Aprosiana

Giovedì 14 maggio, alle ore 15:30, il Fondo Antico della Biblioteca Civica Aprosiana di Ventimiglia Alta ospiterà l’inaugurazione della mostra “Canta Musa il Valore. Albania, Italia e Impero ottomano nel primo poema epico femminile italiano: La Scanderbeide di Margherita Sarrocchi”.

L’iniziativa sarà dedicata alla valorizzazione della Scanderbeide, monumentale poema eroico composto da Margherita Sarrocchi (Gragnano 1560? – Roma 1617), considerata la prima donna della letteratura italiana ad aver scritto un poema epico.

Protagonista dell’evento sarà la prof.ssa Olimpia Gargano, curatrice della prima edizione integrale commentata della Scanderbeide. Nel corso dell’inaugurazione, il pubblico avrà la possibilità di approfondire direttamente con la studiosa i temi dell’opera, partendo dall’osservazione dell’esemplare del 1623 conservato presso la Biblioteca Aprosiana ed esposto eccezionalmente per l’occasione.

Il prezioso volume era già stato presentato nell’ambito di una mostra iconografica organizzata ad Amalfi nell’autunno del 2025.

L’invito all’evento del 14 maggio è aperto a tutta la cittadinanza e agli appassionati di storia, con l’obiettivo di far riscoprire gli importanti tesori bibliografici custoditi a Ventimiglia.

La mostra ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Ventimiglia ed è organizzata in collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e il Centro di Cultura e Storia Amalfitana. 

Per ulteriori informazioni: 

tel. +39 0184.351209

email: aprosiana.fondoantico@comune.ventimiglia.im.it

 

Redazione

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