Badalucco capitale del calcio giovanile: 250 persone attese per le finali CSI Under 12 nel ricordo di Turi

Domenica prossima Badalucco subirà una pacifica e festosa invasione. Confluiranno da tutta la provincia nel paese più grande della Valle Argentina ottanta calciatori in erba, fino a dodici anni di età, con i rispettivi genitori ed accompagnatori. Si calcola che arriveranno almeno duecentocinquanta persone. “Al campo sportivo comunale – Spiega Roberto Oliva presidente dell’ASD Badalucco 2009 – si svolgeranno i play off under 12 del Campionato provinciale del Centro Sportivo Italiano. Alle 9:45 ci saranno le prime due partite di calcio, le finali saranno disputate alle 14:30, dopo il pranzo nell’area di accoglienza del campo. La finalissima è prevista per le 16:30. Quindi alla presenza del Sindaco Matteo Orengo, dell’assessore Regionale Marco Scajola e del presidente provinciale del CSI Roberto Barla, si svolgeranno le premiazioni.”

Alla giornata prenderanno parte le rappresentative di Caramagna, Riva Ligure, Badalucco, Piani Porto Maurizio e Matuziana di Sanremo. Caramagna e Riva Ligure, di diritto in semifinale, disputeranno i quarti di finale con le vincenti delle altre squadre. Alle 16:30 è prevista la finalissima per il titolo regionale. La vincitrice avrà diritto a disputare la finale nazionale del Campionato CSI che quest’anno si svolgerà a Nova Siri, ridente cittadina di 6800 abitanti in provincia di Matera, divisa tra mare e entroterra. La giornata avrà per tutti i membri dell’ASD Badalucco 2009 anche un prologo della memoria. Infatti ricorre in questi giorni il primo anniversario della scomparsa di Salvatore De Stefano, detto “Turi”, popolare esponente della Badalucchese negli anni dal 1975 al 2000. Era stato anche capitano della squadra maggiore oltre che curatore del campo, allora in terra battuta.

“Per commemorare Turi io ed il vice presidente Tonen, alle 9:00 andremo a deporre un mazzo di fiori sulla sua tomba – spiega Roberto Oliva – quindi alle 11 ci sarà una Messa di suffragio nel Duomo di Badalucco a cui sono invitati tutti i soci dell’ASD bauchegna e i familiari dello scomparso.”

“Dai tempi di Turi, l’ASD Badalucco 2009 ha cambiato pelle – dice Giampiero Boeri, direttore organizzativo del sodalizio – abbiamo un vivaio incredibile di giocatori dai 3 ai 14 anni ed il campo è diventato una superficie sportiva ordinata, efficiente, con tutti i servizi e tanto di area accoglienza e ristorazione. È stato un cammino faticoso che mi ha portato anche a dire dei no, creando anche qualche malcontento, ma l’ho fatto nell’esclusivo interesse di Badalucco. Oggi l’ASD è una realtà viva, partecipe e solidale grazie all’impegno del presidente, del suo vice e di tanti soci, sostenitori e simpatizzanti”.