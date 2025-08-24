Controesodo, traffico intenso in Liguria: code a Ventimiglia e nel savonese, scorrevole altrove

Domenica di rientri in Liguria, ma senza il caos che in molti temevano alla vigilia. Il controesodo estivo si fa sentire soprattutto nei tratti tradizionalmente più critici dell’A10, mentre lungo gli altri collegamenti tra ponente e levante la circolazione risulta nel complesso regolare.

In Riviera dei Fiori, la situazione più delicata si registra in direzione Francia, con tre chilometri di coda tra Bordighera e la barriera del Confine di Stato, dove il traffico intenso ha iniziato a creare rallentamenti intorno alle 12.45.

Problemi anche nel savonese: già dalle 10 del mattino si segnalano sette chilometri di rallentamenti tra Feglino e Savona, questa volta in direzione Piemonte, con lunghe colonne di auto in viaggio verso le principali città del Nord.

Al di fuori di questi nodi, però, la circolazione resta fluida: lungo i tratti che collegano le due estremità della Liguria non si registrano particolari rallentamenti e il traffico procede regolarmente. Un dato che contribuisce a contenere i disagi di un weekend da sempre segnato dal grande rientro.

Secondo i dati diffusi da Anas, il primo weekend di controesodo estivo 2025 ha visto transitare oltre 24 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Solo tra venerdì 22 e sabato 23 agosto i passaggi sono stati più di 17,5 milioni, mentre nella giornata di domenica, alle ore 12, si contavano già altri 6,6 milioni. Numeri elevatissimi, che tuttavia non hanno portato a particolari criticità sulla viabilità, grazie anche al potenziamento dei servizi di controllo e assistenza.

L’aumento più sensibile è stato registrato nella giornata di venerdì, con un incremento medio del traffico del 7,1% rispetto a Ferragosto, mentre sabato i volumi si sono mantenuti sostanzialmente stabili (+0,4%). Domenica mattina, invece, i dati risultavano in linea con la settimana precedente, con flussi particolarmente intensi sulla A2 del Mediterraneo e sulla dorsale adriatica e tirrenica, dove in alcune tratte i transiti sono cresciuti tra il 30 e il 50% rispetto agli stessi giorni del 2024.