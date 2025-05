Sanremo: nuove analisi dell'Arpal sulle acque, torna il divieto di balneazione sulle spiagge di corso Trento Trieste

Dopo la sentenza del Tar che, di fatto, aveva ‘riabilitato’ le acque delle spiagge in corso Trento Trieste a Sanremo, ora l’Arpal ferma nuovamente i bagni nello specchio acqueo tra l’Arenella, i bagni Italia e i Morgana.

E’ di oggi, infatti, l’ordinanza del Sindaco di Sanremo Alessandro Mager che emette il divieto di balneazione nella zona del centro della città (in contemporanea a quello sul lungomare Calvino) per l’esito delle analisi eseguite lunedì scorso dall’Arpal e comunicate poche ore fa. Il campione routinario ha visto la presenza di Escherichia coli pari 380 MPN/100ml (Valore limite: 500 MPN/100ml) e gli Enterococchi intestinali pari a 580 MPN/100ml (Valore limite: 200 MPN/100ml).

Ora bisognerà capire come si comporteranno i gestori degli stabilimenti balneari della zona che, nelle scorse settimane avevano fatto ricorso al Tar. Il tribunale amministrativo regionale lo aveva accolto. “Le dedotte censure – aveva scritto nella sentenza il Tar - richiedono l’approfondimento proprio della fase di merito e che, nelle more, prevale l’interesse delle ricorrente a proseguire l’utilizzazione dello specchio acqueo frontistante i loro stabilimenti balneari, anche nella prospettiva di tutelare l’occupazione dei dipendenti, poiché la sospensione del divieto permanente di balneazione non preclude la possibilità di controlli puntuali da parte dell’Arpal e, qualora non risultassero rispettati i parametri di salubrità delle acque normativamente previsti, l’adozione di specifiche misure per impedire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento”.

Arpal ha ora eseguito i controlli e, visti i risultati il Sindaco ha emanato il nuovo divieto di balneazione. Una querelle che, però, potrebbe continuare.