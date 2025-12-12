Sanremo: si capotta con l'auto in via Giovanni Borea, 77enne lievemente ferito e traffico in tilt (Foto)

Si capotta con l’auto in via Borea ma, fortunatamente, non si ferisce gravemente. E’ avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, sulla strada che porta all’ingresso dell’Aurelia Bis. Un uomo di 77 anni ha perso il controllo della sua Fiat Panda per cause ancora in via d’accertamento. Ha urtato lievemente contro un’altra Panda parcheggiata sulla destra e si è capottato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di via San Francesco, un’ambulanza della Croce Rossa e la Polizia Municipale. L’uomo è stato portato al vicino ospedale per i controlli del caso. Si sono formate ovviamente lunghe code in entrambe le direzioni, in quanto la strada è rimasta chiusa al traffico per qualche minuto, per consentire le operazioni di soccorso.