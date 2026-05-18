Fulmine sul campanile di Corte, servono lavori urgenti per mettere in sicurezza l’area: residenti ancora fuori casa (Foto)

Proseguono anche oggi a Corte, frazione del Comune di Molini di Triora, le operazioni dei Vigili del Fuoco dopo il violento fulmine che venerdì sera ha colpito il campanile della chiesa provocando il crollo di parte della cupola e il danneggiamento delle abitazioni circostanti. Le squadre sono ancora operative sul posto per effettuare nuove verifiche tecniche e monitorare la stabilità della struttura, ma dalle valutazioni effettuate nelle ultime ore emerge un quadro chiaro: saranno necessari lavori di somma urgenza da parte del Comune per poter garantire il ritorno in sicurezza dei residenti evacuati.

Al momento, infatti, le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni dopo il crollo non possono ancora rientrare nelle case situate all’interno della zona rossa delimitata attorno alla chiesa. Secondo quanto trapela dalle verifiche tecniche, la situazione richiederà interventi immediati di messa in sicurezza sia sul campanile colpito dal fulmine sia sui tetti e sulle strutture danneggiate dalla caduta di pietre, detriti e materiale edilizio.

Nelle scorse ore i Vigili del Fuoco, con il supporto del nucleo SAPR specializzato nell’utilizzo dei droni, hanno effettuato sopralluoghi dall’alto per verificare le criticità residue e monitorare le parti rimaste pericolanti della struttura. In tarda mattinata è iniziato il recupero dei beni in sicurezza da parte del personale VVF del Comando di Imperia nelle abitazioni nella zona rossa, che proseguirà anche nella giornata di domani. Sul posto il Comandante provinciale di Imperia, il funzionario di servizio, il Vicario del Vescovo, il vice Sindaco e il personale dell'ufficio tecnico del Comune.

Il fulmine, caduto intorno alle 19.40 di venerdì durante un forte temporale sull’alta Valle Argentina, aveva colpito in pieno la cuspide del campanile, causando il crollo di parte della cupola sulle abitazioni vicine. Oltre ai danni strutturali, numerose case hanno registrato problemi agli impianti elettrici, con caldaie, schede elettroniche ed elettrodomestici danneggiati dalla forte sovratensione provocata dall’impatto.