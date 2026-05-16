Fulmine sul campanile di Corte, chiesa lesionata e case evacuate: “Danni anche agli impianti delle abitazioni”. Attese nuove verifiche statiche (Foto e video)

Corte si è risvegliata questa mattina tra detriti, transenne e tanta paura dopo il violento temporale che ieri sera ha colpito l’alta Valle Argentina. È nella piccola frazione di Molini di Triora che si sono registrati i danni più importanti: un fulmine ha infatti colpito il campanile della chiesa, provocando il crollo di parte della struttura e facendo precipitare pietre e materiale sulle abitazioni circostanti.

Le immagini del campanile danneggiato raccontano la forza della scarica che, intorno alle 21 di ieri sera, ha centrato in pieno la cuspide della struttura nel momento più intenso del temporale che ha interessato la zona tra Triora e Molini.

Nella notte l’area è stata completamente transennata per motivi di sicurezza, mentre diverse abitazioni vicine sono state invase dai detriti caduti dopo il danneggiamento del campanile.

Per precauzione è stata disposta l’evacuazione di circa una decina di persone tra residenti e turisti presenti nelle case vacanza della frazione. Al momento il loro rientro nelle abitazioni resta subordinato all’esito delle verifiche tecniche previste nelle prossime ore.

Già nella serata di ieri erano intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo insieme al sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso, subito arrivata sul posto per seguire da vicino la situazione.

“Per il momento abbiamo constatato che il fulmine caduto sulla cuspide del campanile ha lesionato gravemente la cupola e parte della struttura del campanile, che è poi caduta sulle case circostanti”, spiegano i Vigili del Fuoco. “Abbiamo quindi delimitato una zona rossa intorno alla chiesa che riguarda tutte le abitazioni coinvolte”.

Questa mattina sono attesi nuovi sopralluoghi e soprattutto l’arrivo delle squadre specializzate con i droni, che permetteranno di effettuare verifiche dall’alto senza esporre i tecnici a ulteriori rischi.

“Stiamo aspettando le squadre con i droni che faranno una valutazione in sicurezza dall’alto per stabilire la reale entità dei danni”, spiegano ancora dal comando dei Vigili del Fuoco. “Per il momento sappiamo che i danni non riguardano soltanto i tetti delle case limitrofe, ma anche gli impianti elettrici privati del paese”.

Il fulmine avrebbe infatti provocato problemi diffusi agli impianti domestici della frazione. “Sono saltati quasi tutti gli impianti: schede elettriche, caldaie e apparecchiature”.

Nel corso della notte è però stato ripristinato il servizio elettrico pubblico. “Per fortuna l’Enel ha lavorato per tutta la notte e ha ripristinato la corrente pubblica facendo un ottimo lavoro”.

Al momento resta impossibile avvicinarsi direttamente al campanile per effettuare verifiche ravvicinate. “Non possiamo ancora avvicinarci in sicurezza alla struttura, ma con i droni avremo sicuramente un quadro più chiaro della situazione. Nel pomeriggio sapremo sicuramente qualcosa di più”.

(Foto e video di Christian Flammia)