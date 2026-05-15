Ventimiglia, fugge dal Carrefour e aggredisce gli addetti con un cavatappi: arrestato 36enne straniero (Foto)

Uno straniero di 36 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Frontiera di Ventimiglia con l’accusa di rapina impropria aggravata al termine di un violento episodio avvenuto nel centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, tutto avrebbe avuto inizio all’interno del supermercato Carrefour, dove il trentaseienne sarebbe stato notato dal personale di sorveglianza mentre tentava di occultare alcuni generi alimentari sotto gli indumenti.

Scoperto dagli addetti alla sicurezza, l’uomo si sarebbe dato immediatamente alla fuga, dando il via a un inseguimento tra le strade del centro di confine. Raggiunto poco dopo dal personale del supermercato, il sospettato avrebbe reagito con estrema violenza pur di garantirsi la fuga. Calci, pugni e minacce con un cavatappi: è quanto avrebbe messo in atto il 36enne durante la colluttazione, causando lesioni agli addetti alla vigilanza e danneggiando anche un veicolo parcheggiato nelle vicinanze. I momenti più concitati si sono verificati quando l’uomo avrebbe estratto un cavatappi utilizzato come arma impropria, brandendolo “a mo’ di stiletto” contro le persone presenti.

Determinante si è rivelato l’intervento di un agente della Polizia di Frontiera di Ventimiglia, libero dal servizio e in abiti civili, che ha seguito a distanza il fuggitivo mantenendo il contatto visivo e fornendo ai colleghi indicazioni precise sui suoi spostamenti, senza mettere a rischio l’incolumità dei passanti. Grazie al rapido coordinamento con una pattuglia intervenuta sul posto, gli agenti sono riusciti a bloccare e disarmare il soggetto, recuperando anche la merce sottratta poco prima dal supermercato. Il 36enne è stato quindi accompagnato negli uffici della Polizia di Frontiera, dichiarato in arresto e successivamente trasferito presso il carcere di Sanremo, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.